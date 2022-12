Arhitekt Barić: 'Maksimir treba srušiti. Stadion je nepopravljiv i ne može doći u suvislu funkciju'

Nakon Moskve imali smo sličnu situaciju, jedan od razloga zašto smo Dinamo i ja crtali ideju jer se puno pričalo, a ništa se nije realiziralo. Stvorio se taj trokut Grad Zagreb-Vlada-Dinamo pa i UEFA, FIFA. "Puno babica kilavo dijete, rekao je u razgovoru za RTL Direkt arhitekt Otto Barić.

Objasnio je kako reprezentacija treba igrati u cijeloj Hrvatskoj jer mi nismo dovoljno bogati za nacionalni stadion. Svojevremeno je sam dizajnirao svoju inačicu stadiona.

Njegova verzija koštala bi 60 milijuna eura, a za njega bi trebalo dodati i 10 posto za rušenje Kada ga je nacrtao, kaže, ideja je bila da se koristi kao pritisak na politiku.

- Dinamo je godinama, mi smo ovo objavili prije 2 godine, to je pritisak da politika nešto pokrene. Uz vrhunske rezultate hrvatske reprezentacije to je samo jedan plus, definitivno se treba nešto napraviti, reprezentacija i Dinamo, kao 29. klub Europe, treba im arena u kojoj mogu igrati - navodi Barić.

Po njegovu mišljenju, postojeći stadion treba srušiti, istočna tribina stradala je od potresa, nepopravljiva je, zapad gore je prestrm, jug predaleko, kao i sjever.

- To je jedan stadion koji ne može doći u suvislu funkciju - tvrdi.

