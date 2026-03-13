Obavijesti

News

Komentari 0
'NOBEL' ZA ARHITEKTURU

Arhitekt Smiljan Radić Clarke je osvojio Pritzkerovu nagradu!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Arhitekt Smiljan Radić Clarke je osvojio Pritzkerovu nagradu!
1
Foto: Profimedia

Pritzkerova nagrada smatra se Nobelovom nagradom za arhitekturu.

Ovogodišnja prestižna Pritzkerova nagrada za arhitekturu pripala je čileanskom arhitektu Smiljanu Radiću Clarkeu. Radić, koji ima multietničke korijene, rođen je u Santiagu u Čileu 1965. godine. Njegov djed s očeve strane emigrirao je u Čile s Brača 1919. godine, a njegova majčina obitelj potječe iz Ujedinjenog Kraljevstva. Studirao je arhitekturu na Papinskom katoličkom sveučilištu u Čileu, gdje je diplomirao 1989. godine, navodi web stranica o arhitekturi ArchDaily.

Radićev rad djeluje "na raskrižju neizvjesnosti, eksperimentiranja s materijalima i kulturnog pamćenja", napisao je Pritzkerov žiri u četvrtak, napominjući da dobitnik nagrade "favorizira krhkost nad bilo kakvim neopravdanim zahtjevom za sigurnošću".

- Njegove zgrade djeluju privremeno, nestabilno ili namjerno nedovršeno - gotovo na rubu nestanka - no pružaju strukturirano, optimistično i tiho radosno sklonište, prihvaćajući ranjivost kao intrinzični uvjet životnog iskustva.

1082443410
Foto: Profimedia

Pritzkerova nagrada smatra se Nobelovom nagradom za arhitekturu.

- To je ogromna čast. I moguće, u vrlo bliskoj budućnosti, malo glavobolje, jer će to vjerojatno značiti da ću biti puno više izložen nego što bih želio - rekao je Radić za američku javnu televiziju NPR.

Radićeva ključna djela uključuju privremeni Serpentinski paviljon u Londonu 2014. - poluprozirnu, ovalnu strukturu koja nalikuje školjci i počiva na velikim stijenama. Još jedan značajan projekt je Casa Pite, kuća ugrađena u stjenoviti krajolik uz čileansku pacifičku obalu koja se čini kao da djelomično lebdi u zraku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...
Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni
IMANJE UZ DRAVU

Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni

Izbornik Zlatko Dalić je sagradio novu vikendicu na području štićenog parka uz Dravu nakon što je srušio stari objekt. Niti on, niti susjedi nemaju dozvole niti ih mogu dobiti. Gradnja u štićenoj prirodi je kazneno djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026