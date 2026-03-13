Arhitekt Smiljan Radić Clarke je osvojio Pritzkerovu nagradu!

Ovogodišnja prestižna Pritzkerova nagrada za arhitekturu pripala je čileanskom arhitektu Smiljanu Radiću Clarkeu. Radić, koji ima multietničke korijene, rođen je u Santiagu u Čileu 1965. godine. Njegov djed s očeve strane emigrirao je u Čile s Brača 1919. godine, a njegova majčina obitelj potječe iz Ujedinjenog Kraljevstva. Studirao je arhitekturu na Papinskom katoličkom sveučilištu u Čileu, gdje je diplomirao 1989. godine, navodi web stranica o arhitekturi ArchDaily.

Radićev rad djeluje "na raskrižju neizvjesnosti, eksperimentiranja s materijalima i kulturnog pamćenja", napisao je Pritzkerov žiri u četvrtak, napominjući da dobitnik nagrade "favorizira krhkost nad bilo kakvim neopravdanim zahtjevom za sigurnošću".

- Njegove zgrade djeluju privremeno, nestabilno ili namjerno nedovršeno - gotovo na rubu nestanka - no pružaju strukturirano, optimistično i tiho radosno sklonište, prihvaćajući ranjivost kao intrinzični uvjet životnog iskustva.

Foto: Profimedia

Pritzkerova nagrada smatra se Nobelovom nagradom za arhitekturu.

- To je ogromna čast. I moguće, u vrlo bliskoj budućnosti, malo glavobolje, jer će to vjerojatno značiti da ću biti puno više izložen nego što bih želio - rekao je Radić za američku javnu televiziju NPR.

Radićeva ključna djela uključuju privremeni Serpentinski paviljon u Londonu 2014. - poluprozirnu, ovalnu strukturu koja nalikuje školjci i počiva na velikim stijenama. Još jedan značajan projekt je Casa Pite, kuća ugrađena u stjenoviti krajolik uz čileansku pacifičku obalu koja se čini kao da djelomično lebdi u zraku.