Arkan u Esplanadi. Došao ubiti Franju Tuđmana. Haški dokaz tvrdi: Oslobodio ga je - HDZ?!

Na prepoznavanju kao Keyser Söze u “Privedite osumnjičene”, sa zavrnutom rukom iza leđa na mostu u Amsterdamu, gdje je 1979. pokušao opljačkati draguljarnicu. Pa slike za osobnu iskaznicu. Točno 35 godina nakon što mu se sudilo u Zagrebu za oružanu pobunu, u lipnju 1991., Express donosi nikad viđene fotografije Željka Ražnatovića Arkana iz pljačkaških dana u Nizozemskoj. I uvijek se uspijevao nekako izvući, pobjeći iz zatvora. Ili kao u Remetincu 14. lipnja 1991. - jednostavno odšetati u potpuno nejasnim okolnostima.