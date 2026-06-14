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NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE PLUS+

Arkan u Esplanadi. Došao ubiti Franju Tuđmana. Haški dokaz tvrdi: Oslobodio ga je - HDZ?!

Piše Nenad Nevešćanin,
Čitanje članka: 5 min
Arkan u Esplanadi. Došao ubiti Franju Tuđmana. Haški dokaz tvrdi: Oslobodio ga je - HDZ?!

Haški dokazi otkrivaju: Izvršni odbor HDZ-a, na zatvorenoj sjednici, na prijedlog Perice Jurića, zamjenika Josipa Boljkovca, ministra unutarnjih poslova, predložio je da se Zagreb "oslobodi događaja Arkan“

Na prepoznavanju kao Keyser Söze u “Privedite osumnjičene”, sa zavrnutom rukom iza leđa na mostu u Amsterdamu, gdje je 1979. pokušao opljačkati draguljarnicu. Pa slike za osobnu iskaznicu. Točno 35 godina nakon što mu se sudilo u Zagrebu za oružanu pobunu, u lipnju 1991., Express donosi nikad viđene fotografije Željka Ražnatovića Arkana iz pljačkaških dana u Nizozemskoj. I uvijek se uspijevao nekako izvući, pobjeći iz zatvora. Ili kao u Remetincu 14. lipnja 1991. - jednostavno odšetati u potpuno nejasnim okolnostima. 

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Komentari 8
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