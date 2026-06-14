Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO

DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade
4

U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginulo je troje ljudi, za jednim čovjekom još tragaju. Svi poginuli su s jedrilice koja je plovila pod francuskom zastavom

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o tijeku koordinirane akcije traganja i spašavanja prema više osoba stradalih u teškoj pomorskoj nesreći, u području Splitskih vrata. Dojava o sudaru dva plovila u Lučkoj kapetaniji Split zaprimljena je danas, 14. lipnja u 11.34 sati, o čemu je informacija odmah proslijeđena u MRCC Rijeka, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Temeljem dostupnih informacija, nešto prije 11.30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće tvrtke i jedrilica francuske zastave, koja je potom i potonula, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pogledajte video

Pokretanje videa...

Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu VIDEO
Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

- U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost smrtno stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe sa potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora. U površinsko traganje angažirana su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka - objavilo je ministarstvo.

Sve o nesreći pratite OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Pavlekov laptop otkriva još jedan detalj: Novac nisu izvlačili 11 nego 25 godina!
NEVJEROJATNO

EKSKLUZIVNO Pavlekov laptop otkriva još jedan detalj: Novac nisu izvlačili 11 nego 25 godina!

Vedrana Pavleka i ekipu sumnjiče da su u 11 godina izvukli 30 mil. € iz Skijaškog saveza. Dokazi iz njegova laptopa upućuju na puno širu aferu. Evo detalja
Posljednju urar: Znam koliko je sati bez sata i zato ga ne nosim
SLAVONSKI BROD

Posljednju urar: Znam koliko je sati bez sata i zato ga ne nosim

Milorad Balić Miki (55) prošao je put od naučnika do majstora. Već je tri desetljeća urar i voli svoj zanat, koji polako izumire, ali to ga ne brine
DETALJI UŽASA Umro motociklist iz nesreće kod Vjesnika. Uhićen vozač Audija. Skretao je lijevo
STRAVA

DETALJI UŽASA Umro motociklist iz nesreće kod Vjesnika. Uhićen vozač Audija. Skretao je lijevo

Mladić u Audiju oduzeo je prednost motociklistu koji je kasnije preminuo u bolnici. Ozlijeđena je i 21-godišnja djevojka koja je bila na motoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026