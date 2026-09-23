Armiranom ceradom će prekriti otpad u Gospiću: 'Radit će se svaki dan, sve će biti u roku'

Više od godinu dana, točnije 588 dana, nakon akcije Uskoka i uhićenja osumnjičenih za ilegalno zakapanje i odlaganje 37.000 tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada na prostoru silosa PPK Velebit u Gospiću, počela je prva faza sanacije. Riječ je o pokrivanju gotovo 33.000 tona otpada koje je privremeno rješenje. Naime, otpad će prekriti geomembranom minimalne debljine 6 milimetara, a kako će se sanirati, tako će se otkrivati. Riječ je o 20.000 četvornih metara, a sve bi trebalo biti pokriveno u roku 30 dana. Posao vrijedan oko 270.000 eura bez PDV-a tvrtka Kostak počela je u srijedu kopanjem iskopa oko područja na kojem je otpad zakopan. Taj iskop postaje sidreni kanal, a radit će i kosine kako kiša koja padne na geomembranu ima kamo skliznuti a da ne dotakne otpad. Kad to iskopaju, sidre geomembranu i rade kanale za odvodnju čistih oborinskih voda. Sve to trebalo bi spriječiti da kiša i snijeg prodru u otpad te da ispiru "vječne kemikalije" i teške metale u tlo, pa posljedično u podzemne vode.

- U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova. Radit će se svaki dan, a ako treba i cijeli dan - rekao je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.

Iz tvrtke kažu da će sve biti gotovo u roku.

- Riječ je o vodootpornoj geomembrani, to je armirani polietilen, 380 grama po metru kvadratnom, koji ima određenu čvrstoću na rastezanje, tako da divlje životinje ne bi trebale oštetiti membranu - rekao je Marin Vasilj iz tvrtke Kostak.

Oko svega će postaviti ogradu, a u gradilište nije dopušteno ući nikome osim izvođaču. Postavljanje membrane u zadnjoj je fazi, no još se ne zna o kojoj je točno foliji riječ.

- U nekoj sljedećoj fazi mogu reći o kojoj se točno foliji radi, nakon što prođe cijeli postupak nominacije. Mi taj materijal nominiramo prema nadzoru, nadzor ga odobrava i onda ide ugradnja - rekao je Vasilj u utorak, dan prije početka radova.

Kad je tvrtka Kostak odabrana za izvođača radova prekrivanja, premijer Plenković to je objavio u Gospiću, gdje je bio sastanak tri dana prije velikog prosvjeda, u nadi da će smiriti situaciju. Međutim, Kostak je hrvatska podružnica slovenske tvrtke koja je u toj zemlji pod istragom zbog ilegalnog zakapanja otpada. Štoviše, pod istragom je i bivši šef Miljenko Muha, koji je i dalje predsjednik uprave hrvatske podružnice Kostaka, koja je zasebna tvrtka u Hrvatskoj. Muha je vodio slovensku tvrtku, a nakon skandala iz te su tvrtke poručili da više ne radi kod njih. No zadržao je čelno mjesto u Hrvatskoj, u tvrtki Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine d.o.o. iz Zagreba.

Od idućeg tjedna počinje i odvoz otpada iz vreća koje su pred silosom.

- Prema sadašnjem dogovoru, odvoz počinje od ponedjeljka. Za sada su uzeti dodatni uzorci, i Nexe i Holcim uzeli su dodatne uzorke kako bi potvrdili da je riječ o neopasnom otpadu koji se može zbrinjavati u njihovim cementarama. Ako se utvrdi da je u vrećama i opasni otpad, onda se on ne odvozi odavde nego će se sanirati u drugom postupku - rekla je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša Fonda.

Dvije analize koje je naredio Fond pokazale su da je u vrećama neopasni otpad, no s obzirom na to da je, prema Uskoku, način rada ekipe predvođene Josipom Šincekom bio takav da sve miješaju, postoji opravdana zabrinutost. Cementare Nexe i Holcim izuzele su uzorke same i dale ih na analizu, a prema protokolu su dužni to napraviti sa svakom vrećom. Tu je i činjenica da će dio otpada postati klinker za cement, zbog čega su im analize još važnije: moraju znati što je njihova sirovina.

- Tristo tona po cementari je ispod jedan posto godišnjih potreba tih cementara - rekao je Balen.

No građani Istre i Našica prosvjedovali su i traže da se u njihovo okruženje otpad ne dovozi i ne spaljuje ondje. Udruga Zeleni odred od istarskog župana Miletića traži ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim i tvrdi da bi moglo doći do ispuštanja opasnih štetnih emisija. A oporba u Osječko-baranjskoj županiji traži hitnu sjednicu županijske skupštine na kojoj bi se iznijeli svi podaci koje nadležni imaju, kao i formiranje posebnog tijela koje bi pratilo rad cementare Nexe, kvalitetu zraka i gospodarenje otpadom. Građani, kako se moglo čuti nakon prosvjeda u Našicama, spremni su blokirati ceste kako otpad ne bi mogao stići do cementare