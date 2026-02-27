Obavijesti

MJESTAŠCE KOD IMOTSKOG PLUS+

Aržano postaje omiljeno mjesto za mlade obitelji: 'Bolje je nego u gradu, djeca nam tu uživaju'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Foto: matko Begovic/PIXSELL

Vratilo se devet obitelji s djecom. U školi sad ima 50 učenika. Matija je se vratila iz Splita, a Mihaela iz Njemačke. Obje su zadovoljne

U zadnjih nekoliko godina devet mladih obitelji vratilo se i ostalo u Aržanu kraj Imotskog. Mjesto na granici s BiH trenutačno broji nešto manje od tristotinjak stanovnika. "Osnovnu sam završila u Aržanu, nakon toga sam otišla u srednju školu u Split, grad u kojem sam vjerovala kako ću ostati i stvarati svoju budućnost, ali život piše priče koje ni mi sami ne možemo planirati. Moj suprug je kao i ja iz Aržana. Kada smo se vjenčali nije bilo dvoumljenja donijeli smo odluku i vratili se u naše Aržano. Imamo jedno dijete, curicu, drugo je na putu za koji mjesec naša će se obitelj povećati za još jednog člana" , govori nam Matija Lučić (23).

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije

