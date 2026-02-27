Vratilo se devet obitelji s djecom. U školi sad ima 50 učenika. Matija je se vratila iz Splita, a Mihaela iz Njemačke. Obje su zadovoljne
MJESTAŠCE KOD IMOTSKOG PLUS+
Aržano postaje omiljeno mjesto za mlade obitelji: 'Bolje je nego u gradu, djeca nam tu uživaju'
U zadnjih nekoliko godina devet mladih obitelji vratilo se i ostalo u Aržanu kraj Imotskog. Mjesto na granici s BiH trenutačno broji nešto manje od tristotinjak stanovnika. "Osnovnu sam završila u Aržanu, nakon toga sam otišla u srednju školu u Split, grad u kojem sam vjerovala kako ću ostati i stvarati svoju budućnost, ali život piše priče koje ni mi sami ne možemo planirati. Moj suprug je kao i ja iz Aržana. Kada smo se vjenčali nije bilo dvoumljenja donijeli smo odluku i vratili se u naše Aržano. Imamo jedno dijete, curicu, drugo je na putu za koji mjesec naša će se obitelj povećati za još jednog člana" , govori nam Matija Lučić (23).
