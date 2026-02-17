Asistent zastupnika krajnje ljevice uhićen zbog brutalnog ubojstva desničara u Lyonu

Četiri osobe, uključujući asistenta francuskog zastupnika krajnje ljevice, uhićene su zbog sumnje na sudjelovanje u ubojstvu aktivista krajnje desnice, rekao je u utorak policijski izvor.

Quentin Deranque (23) umro je u subotu nakon što su ga aktivisti krajnje ljevice pretukli na smrt ispred konferencije u Lyonu koju je održala Rima Hassan, zastupnica krajnje ljevice u Europskom parlamentu. Videozapisi smrtonosne borbe dijelili su se na društvenim mrežama.

Iako su sukobi između krajnje ljevice i krajnje desnice uobičajeni u Francuskoj, Deranqueovo ubojstvo otkrilo je razmjer političkih napetosti u zemlji koja se bori s gotovo dvogodišnjom institucionalnom krizom.

Nasilni incident je također zaoštrio stavove prema ekstremno lijevoj stranci Nepokorena Francuska (LFI), dok je istovremeno omogućio krajnjoj desnici da se prikaže kao žrtva političkog nasilja.

Među uhićenima je i asistent zastupnika LFI-ja Raphaela Arnaulta, rekao je izvor koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Arnault nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar.

Govoreći na društvenim mrežama, čelnik stranke Jean-Luc Melenchon pozvao je na smirenost. "Nemojmo poticati da se zakon uzima u vlastite ruke", rekao je.

U ponedjeljak je tužitelj u Lyonu Thierry Dran rekao da je otvorena istraga o ubojstvu Deranquea, što je dovelo do široke osude LFI-ja.

Jordan Bardella, predsjednik stranke krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja, rekao je da je Melenchon "ubojicama otvorio vrata Nacionalne skupštine".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je apelirao na smirenost.