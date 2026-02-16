Obavijesti

JACK LANG

JACK LANG

Istraga protiv bivšeg ministra u Francuskoj zbog Epsteina: Sumnja se na pranje novca...

Piše HINA
Istraga protiv bivšeg ministra u Francuskoj zbog Epsteina: Sumnja se na pranje novca...
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Ured francuskog financijskog tužitelja naložio je provođenje pretraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture Jacka Langau sklopu istrage povezane sa slučajem Epstein.

Istraga protiv 86-godišnjeg Langa i njegove kćeri Caroline vodi se zbog sumnje na pranje novca i tešku poreznu prijevaru.

Među prostorijama koje se pretražuju nalazi se Institut arapskog svijeta (IMA) u Parizu, objavilo je tužiteljstvo u ponedjeljak.

Lang je podnio ostavku na mjesto predsjednika instituta nakon početka istrage.

Imena njih dvoje pojavljuju se u dokumentima koje je objavilo američko pravosuđe u sklopu afere oko američkog multimilijunaša i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Ured javnog tužitelja navodi da se istrage tiču navodnih financijskih veza između njih dvoje i Epsteina.

Francuski mediji izvijestili su da je riječ o tvrtki koju je osnovao Epstein sa sjedištem u poreznoj oazi u kojoj je Caroline Lang držala polovicu dionica. Jack Lang ocijenio je optužbe neutemeljenima te se do sada pozivao na svoju „naivnost” u pogledu odnosa s Epsteinom.

Lang, socijalist, bio je ministar pod bivšim predsjednikom Françoisom Mitterrandom tijekom 1980-ih i 1990-ih godina te je bio istaknuti zagovornik kulture u Francuskoj. Između ostalog, pokrenuo je Praznik glazbe, koji se danas slavi diljem svijeta 21. lipnja. Lang je bio na čelu uglednog kulturnog instituta od 2013. godine.

