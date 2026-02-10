Macron: Moramo se pripremiti za još sukoba s Amerikom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da bi se Europa trebala pripremiti za daljnje sukobe sa SAD-om i nedavni "grenlandski trenutak" shvatiti kao poziv na buđenje kako bi se provele dugo odgađane gospodarske reforme i ojačala globalna moć Europske unije.

U intervjuu objavljenom u nekoliko europskih listova, Macron je rekao da Europa ne bi trebala zamijeniti zatišje u napetostima s Washingtonom za trajni pomak unatoč prividnom kraju sporova oko Grenlanda, trgovine i tehnologije.

„Kada postoji jasan čin agresije, mislim da ono što bismo trebali učiniti nije popustiti ili pokušati postići nagodbu. Mislim da smo tu strategiju isprobavali mjesecima. Ne funkcionira“, rekao je Macron za nekoliko listova, uključujući Le Monde i Financial Times.

Macron je rekao da je Trumpova administracija „otvoreno antieuropska“ i da traži „raspad“ EU-a.

„SAD će nas u nadolazećim mjesecima - to je sigurno - napasti zbog digitalne regulacije“, dodao je Macron, upozoravajući na Trumpove potencijalne američke uvozne carine ako EU upotrijebi svoj Zakon o digitalnim uslugama za kontrolu tehnoloških tvrtki.

Francuski predsjednik također je ponovio svoj poziv za novo zajedničko zaduživanje, poput euroobveznica, tvrdeći da bi to omogućilo EU-u da ulaže u velikim razmjerima i ospori hegemoniju američkog dolara.

Macron je isto tako rekao da francusko-njemačko-španjolski program ratnih zrakoplova FCAS nije mrtav te da se nada da će uskoro s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom razgovarati o planovima za napredak u vezi s tim.

U prosincu su izvori za Reuters rekli da sastanak francuskih, njemačkih i španjolskih ministara obrane nije uspio postići napredak u spašavanju problematičnog programa, u okviru kojeg bi zemlje izgradile mlažnjak koji će zamijeniti francuske Rafale te njemačke i španjolske Eurofightere.

Na pitanje je li projekt FCAS mrtav, Macron je odgovorio: "Ne". "Francuska procjena je da je FCAS vrlo dobar projekt i nisam čuo niti jedan njemački glas koji mi kaže da to nije dobar projekt", rekao je. Dodao je da se nada da će projekt FCAS napredovati.

Čelnici EU-a sastat će se u četvrtak u Bruxellesu na samitu gdje će raspravljati o mjerama za jačanje gospodarstva EU-a i njegovu bolju konkurentnost SAD-u i Kini na globalnoj sceni.