Kompanija AstraZeneca koju je EU tužila pred belgijskim pravosuđem zbog kašnjenja u isporuci cjepiva, obvezna je isporučiti Uniji 50 milijuna doza do kraja rujna, što je manja količina od one koju je tražila Unija i može se isporučiti kroz dulje vremensko razdoblje.

Britansko-švedska tvrtka pozdravila je odluku, kazavši da će ona uvelike premašiti ono što se od nje traži.

EK je pak izrazila zadovoljstvo što je sud potvrdio da AstraZeneca nije poštivala svoje ugovorne obveze.

Komisija je tužila tu farmaceutsku tvrtku 26. travnja zbog nepoštivanja obveza iz ugovora potpisanog krajem kolovoza 2020.

AstraZeneca se ugovorom obvezala da će do kraja lipnja Europskoj uniji isporučiti 300 milijuna doza, ali je zbog problema u proizvodnji višestruko podbacila u ispunjavanju obveza.

U prvom tromjesečju je isporučila samo 30 milijuna doza, od 120 koliko je trebala, kaže EU. Unija je stoga tražila da joj se do kraja lipnja isporuči preostalih 90 milijuna doza.

Međutim, u konačnici je sud odredio da AstraZeneca mora isporučiti 50 milijuna doza do 27. rujna i to u tri tranše: do 26. srpnja 15 milijuna doza, do 23. kolovoza 20 milijuna i do 27 rujna 15 milijuna.

AstraZeneca je zadovoljna jer je sud odredio da ona ukupno mora do 27. rujna isporučiti samo 80,2 milijuna doza a oni su već isporučili više od 70 milijuna.

“AstraZeneca pozdravlja odluku prvostupanjskog suda u Bruxellesu. Komisija je tražila 120 milijuna doza kumulativno do kraja lipnja 2021. i ukupno 300 milijuna doza do 27. rujna 2021. Sudac je naložio isporuku ukupno 80,2 milijuna doza do 27. rujna. Kompanija je do sada isporučila više od 70 milijuna doza i do kraja lipnja znatno će premašiti brojku od 80,2 milijuna doza”, kaže se u priopćenju AstraZenece.

Ali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da odluka suda donesena u petak podupire stajalište EU-a da AstraZeneca nije ispunila svoje ugovorne obveze. Suci su donijeli odluku da je AstraZeneca počinila “ozbiljno kršenje” svojih ugovornih obveza prema EU-u.

“Ova odluka potvrđuje stajalište Komisije. AstraZeneca ne ispunjava svoje obveze koje je preuzela u ugovoru”, rekla je von der Leyen.

Sud je zaključio da AstraZeneca nije uložila sve moguće napore kako bi isporučila ugovorenu količinu cjepiva, uključujući i iz laboratorija u Velikoj Britaniji, što je izrijekom spomenuto u ugovoru i zbog čega je došlo do znatnog kašnjenja u isporuci prema Europskoj uniji.

Sud nije prihvatio zahtjeve Europske komisije da ona ima prednost pri isporuci u odnosu na druge.