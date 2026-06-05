Astronom za 24sata o drami na svemirskoj postaji: 'Ne prijeti opasnost da situacija eskalira'

Nakon vijesti o curenju zraka na Međunarodnoj svemirskoj postaji, zbog čega je dijelu posade bilo rečeno da se sklone u svemirsku letjelicu Crew Dragon dok traju popravci, o svemu smo razgovarali s astronomom Antom Radonićem.

- Riječ je o situaciji koja se već više puta događala na tom dijelu ruskog modula koji je dosta star. To su male, jako sitne pukotine i vrlo se oprezno kontrolira to otjecanje zraka. Danas su to išli popravljati i jednu su pukotinu zatvorili, drugu još nisu, a NASA je čisto zbog sigurnosti rekla svojim astronautima da se sklone u taj svemirski brod. Nije to neka drama, ne prijete opasnosti i nije bilo šanse da to eskalira - govori nam Ante Radonić.

Dodaje i kako se situacija u međuvremenu smirila.

- Astronauti su se u međuvremenu vratili i rečeno im je da normalno nastave s poslovima. Dva ruska astronauta radila su popravak, a ostali su za to vrijeme bili u svemirskom brodu. Situacija je momentalno mirna, to je sve što je bilo.

Prema podatcima koje je objavila NASA, u letjelicu Crew Dragon sklonila su se četvorica astronauta, a svi su na sebi imali svemirska odijela za slučaj da zbog curenja zraka bude potrebna hitna evakuacija. Na pitanje koliku prijetnju ovakve situacije inače predstavljaju za sigurnost astronauta i koliko su česte, gospodin Radonić nam odgovara:

- Nekada se znalo dogoditi da zrak dugo vremena samo curi i curi kroz te pukotine. Kad je riječ o malim pukotinama, curenje može dugo trajati, a da se ne osjeti. Dakle, to nije naglo, vrlo je malo i tada se mogu zatvoriti određeni moduli.

Ruski modul na kojem se dogodilo curenje u upotrebi je već više od 25 godina, a gospodina Radonića upitali smo predstavlja li i to određeni sigurnosni problem za Međunarodnu svemirsku postaju.

- Ruski modul star je zapravo preko 25 godina i njega astronauti koriste već dugo, no nije bilo nekih posebnih uzbuna, potrebna je samo opreznost. Te male pukotine još se mogu kontrolirati. Nije predviđena zamjena modula ili nešto slično niti je spreman neki adekvatan modul za to. Rusija će u programu svemirske postaje ostati još možda godinu ili dvije, ona neće ostati do kraja programa, a ono što je sada njezina uloga, dakle motori za manevriranje, time će se baviti američki dio posade - kaže nam gospodin Radonić.

Za kraj se osvrnuo i na ulogu Međunarodne svemirske postaje u području svemirskih istraživanja, kao i na njezinu budućnost.

- Kada je osnovana, svemirska postaja bila je simbol vrlo široke, zapravo najšire, međunarodne suradnje na području svemirskih istraživanja i svemirskog rada, ona je pomogla u istraživanjima na raznim sveučilištima. To je velika postaja i skupa je za održavanje, a NASA je sada razvila i plan za pomaganje privatnim tvrtkama kako bi i one mogle imati svoje male svemirske postaje. Dakle, za očekivati je da će svemirske postaje u budućnosti biti manje i u vlasništvu privatnih tvrtki - zaključio je gospodin Radonić.