PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog

Četvorica muškaraca otela su čovjeka u četvrtak poslijepodne usred bijela dana kod Arena Centra. Ubacili su ga u gepek i odjurili. 24sata je objavio ekskluzivnu snimku otmice. Policija ih je pronašla brzo, samo 2 kilometra dalje. Uhićeni su. Žrtva je završila na Rebru.

U padu aviona u Medulinu poginulo četvero ljudi. Avion je došao iz Austrije. Vlasnik aerodroma svemu je svjedočio: 'Nisu stigli ni tražiti dozvolu za slijetanje'

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, prikazuje Thompsonov koncert, koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora, šokantno je i skandalozno

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Hrvatska reprezentacija i Savez već su ostvarili nevjerojatne rezultate kad razmišljate o veličini države i veličini igrača. Nevjerojatno je to što rade, oduševljeno je pričala talijanska legenda