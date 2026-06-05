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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Četvorica muškaraca otela su čovjeka u četvrtak poslijepodne usred bijela dana kod Arena Centra. Ubacili su ga u gepek i odjurili. 24sata je objavio ekskluzivnu snimku otmice. Policija ih je pronašla brzo, samo 2 kilometra dalje. Uhićeni su. Žrtva je završila na Rebru.

STRAHOTA ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

U padu aviona u Medulinu poginulo četvero ljudi. Avion je došao iz Austrije. Vlasnik aerodroma svemu je svjedočio: 'Nisu stigli ni tražiti dozvolu za slijetanje'

PADALI SU OKOMITO U SMRT Detalji stravičnog pada aviona: 'Okomito su se strmoglavili u smrt, nije im bilo spasa'
Detalji stravičnog pada aviona: 'Okomito su se strmoglavili u smrt, nije im bilo spasa'

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, prikazuje Thompsonov koncert, koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora, šokantno je i skandalozno

ŠOKANTNO I SKANDALOZNO Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan
Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan

Ukrajinski predsjednik tvrdi da je rat isključivo Putinov "osobni izbor, rat bez stvarnog razloga". "Što god rekli o NATO-u, geopolitici ili ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor. Tako će ga povijest pamtiti"

OTVORENA PORUKA Zelenski objavio pismo Putinu: 'Ukrajina predlaže kraj rata'
Zelenski objavio pismo Putinu: 'Ukrajina predlaže kraj rata'

Svijet bi se ove godine mogao suočiti s jednim od najsnažnijih klimatskih fenomena u modernoj povijesti

EKSTREMNE SUŠE I PADALI 'Godzilla El Niño' prijeti svijetu! Stručnjaci upozoravaju: 'Ovo će imati ozbiljne posljedice...'
'Godzilla El Niño' prijeti svijetu! Stručnjaci upozoravaju: 'Ovo će imati ozbiljne posljedice...'

Hrvatska reprezentacija i Savez već su ostvarili nevjerojatne rezultate kad razmišljate o veličini države i veličini igrača. Nevjerojatno je to što rade, oduševljeno je pričala talijanska legenda

TALIJANSKA LEGENDA Veliki Del Piero stigao u Zadar: Sramim se zbog Italije, a Modrić bi mogao igrati još dva SP-a
Veliki Del Piero stigao u Zadar: Sramim se zbog Italije, a Modrić bi mogao igrati još dva SP-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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Komentari 1
Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara
STRAVA

Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara

Avion manjih dimenzija pao je na području Medulina, četvero ljudi je u nesreći poginulo
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
STRAHOTA

ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je netko od prolaznika zapisao tablice auta u kojem su odjurili, kaže nam čitateljica
Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan
ŠOKANTNO I SKANDALOZNO

Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, prikazuje Thompsonov koncert, koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora, šokantno je i skandalozno

OSTALO

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