Tukli su ga i vukli prema autu. Vozač je čekao da ga ubace u gepek i onda su odjurili, ispričali su svjedoci o dramatičnim trenucima u Novom Zagrebu u četvrtak poslijepodne. Otmičari su uhićeni
DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih 2 kilometra dalje u Trokutu!
Čuo sam sirene i vidio da je nekakva akcija. Nisam znao da love otmičare, ispričao nam je čitatelj iz Trokuta, novozagrebačkog naselja udaljenog otprilike 2 kilometra od Arene gdje su u četvrtak poslijepodne oteli čovjeka usred bijela dana! Mlatili su ga i vukli do automobila u kojem je čekao vozač. Ubacili su ga u gepek i odjurili.
- Tukli su ga dok su ga vukli do gepeka. Vikao je 'upomoć, upomoć'. Mislim da je prolaznik zapisao tablice i odmah javio policiji smjer prema kojem su otišli. Brzo su se čule sirene u tom dijelu Novog Zagreba - dodala je čitateljica.
Ekskluzivna snimka otmice
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Na snimci se vidi kako trojica odvlače čovjeka koji zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika kod Arene Zagreb. Nitko se nije usudio reagirati i uplesti.
Nakon što su ga ubacili u gepek, odjurili su, ali ne predaleko. Samo koji sat kasnije zagrebačka policija potvrdila nam je da su četvorica uhićena.
Kako neslužbeno doznajemo, otmičari su uhvaćeni 2 kilometra dalje u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mjesta otmice.
Zagrebačka policija rekla nam je kako je žrtva završila u KBC-u Rebro, ali još nije poznato u kakvom je stanju.
Kao što nije poznat motiv otmice i detalji slučaja. O tome će policija više objaviti nakon kriminalističkog istraživanja.
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