DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih 2 kilometra dalje u Trokutu!

Čuo sam sirene i vidio da je nekakva akcija. Nisam znao da love otmičare, ispričao nam je čitatelj iz Trokuta, novozagrebačkog naselja udaljenog otprilike 2 kilometra od Arene gdje su u četvrtak poslijepodne oteli čovjeka usred bijela dana! Mlatili su ga i vukli do automobila u kojem je čekao vozač. Ubacili su ga u gepek i odjurili.

- Tukli su ga dok su ga vukli do gepeka. Vikao je 'upomoć, upomoć'. Mislim da je prolaznik zapisao tablice i odmah javio policiji smjer prema kojem su otišli. Brzo su se čule sirene u tom dijelu Novog Zagreba - dodala je čitateljica.

Ekskluzivna snimka otmice

Pokretanje videa... VIDEO ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni! | Video: Čitatelj 24sata

Na snimci se vidi kako trojica odvlače čovjeka koji zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika kod Arene Zagreb. Nitko se nije usudio reagirati i uplesti.

Nakon što su ga ubacili u gepek, odjurili su, ali ne predaleko. Samo koji sat kasnije zagrebačka policija potvrdila nam je da su četvorica uhićena.

Kako neslužbeno doznajemo, otmičari su uhvaćeni 2 kilometra dalje u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mjesta otmice.

Foto: 24sata

Zagrebačka policija rekla nam je kako je žrtva završila u KBC-u Rebro, ali još nije poznato u kakvom je stanju.

Kao što nije poznat motiv otmice i detalji slučaja. O tome će policija više objaviti nakon kriminalističkog istraživanja.

