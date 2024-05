Atentator na čelnika Slovačke je povezan s paravojskom bliskom Putinu? 'Oni su me baš dojmili'

Privukli su me jer nisu ovisni o državi, što je praktički neshvatljivo u pasivnom društvu kakvo je naše. Također me se dojmilo da oni samo kupuju opremu i oružje, vlastitim novcima. Stotine tisuća migranata dolazi u Europi, čiji smo dio.Slovački vojnici se ne pripremaju za borbu, već za obranu, objavio je to na društvenim mrežama slovački književnik Juraj Cintula (71), koji je u srijedu ustrijelio slovačkog premijera Roberta Fica.

POGLEDAJTE VIDEO: UZNEMIRUJUĆE Trenutak pucnjave na slovačkog premijera

U svojoj objavi osvrnuo se na bivšu paravojnu skupinu Slovački vojnici, koje su obučavali bivši pripadnici ruskih specijalnih snaga, a sudeći prema svemu, s tom skupinom je povezan i sam Cintula, piše slovački portal Novinky. Dalje navode da je Cintula na Facebook profilu SB-a 2016. napisao nekoliko objava proruske tematike.

SB neregistrirana paravojna skupina očito proruske orijentacije, koja je bila aktivna u Slovačkoj od 2012. Osnovana je kao neregistrirani vojni klub, čije postojanje od travnja 2016. godine sponzorira građanska udruga ‘Naša domovina je budućnost‘, s kojom dijeli slični svjetonazor.

'Slovački vojnici' su intenzivno surađivali sa slovačkim ogrankom Noćnih vukova, ruskog bajkerskog kluba koji je blizak Vladimiru Putinu, a smatraju se moćnom ruskom paravojskom.

U srpnju 2018. godine, međutim, tadašnje slovačko ministarstvo obrane podnijelo je uredu glavnog tužitelja inicijativu za preispitivanje zakonitosti postojanja SB-a.

Tadašnji ministar Ján Hoľek bio je posebno zabrinut zbog nastojanja krajnje desnice okupljene oko slovačkog nacionalista Mariana Kotlebe da kontrolira skupinu. Postigli su, međutim, samo to da je usvojen zakon koji zabranjuje pripadnicima slovačkih oružanih snaga da budu uključeni u organizaciju.

SB je tada imao 200-tinjak članova. U listopadu 2022. iznenada su objavili da prekidaju svoje aktivnosti, bez navođenja razloga, navodi slovački portal.

Isti portal je u četvrtak ujutro objavio kako je Juraj Cintula bio politički angažiran prije ubojstva premijera. Tako je 24. travnja prosvjedovao u Dolnoj Krupi gdje je Ficova vlada imala zasjedanje. Kako navodi Novinky, prosvjednici su uzvikivali: "Živjela Ukrajina", "Izdajice" i "Dosta Fice".