'Audi je vozio 110-120 na sat, pitam se zašto je vozač trznuo'

Prema fotografijama automobila i video snimkama nakon izvlačenja automobila, čini se kako je brzina automobila iz nesreće u Zadru bila otprilike 110 ili 120 kilometara na sat. Naravno, to će vještačiti policija prema tragovima i mjestu gdje je on završio u moru. Kažu da je Audi vozio 200 na sat, no mislim da je to nemoguće za taj dio ceste. Tom vozilu treba barem 800 metara ravnog dijela kako bi se zaletio do 200 kilometara na sat, analizirao je strašnu nesreću prošlog ponedjeljka kod zadarskog mosta sudski vještak Goran Husinec. Poginuli su vozač Josip Bepo Kadija (20) i suvozač Josip B. (16). Krešimir Škara (22) se izvukao, a zadarski liječnici još se bore za život Jakova B. (16).

Husinec kaže da je brzina kojom je vozač vozio, dakle prema svemu sudeći 110-120 kilometara na sat, strašno velika za takvu cestu u Zadru. Primijetio je kako je zadnji lijevi prozor ostao otvoren te smatra kako je kroz njega isplivao mladić koji se spasio.

- Najgrublje gledano, vozač je izgubio kontrolu zbog brzine. Nešto ga je izgleda prepalo i trznuo je volanom u jednu stranu. Prejako je krenuo ispravljati auto i nije uspio. Inače, takav Audi ima ESP sustav koji sam ravna vozilo. On jako dobro leži na cesti i teško ga je zanijeti kako ga je on zanio i izletio pod kutem - kaže Husinec.

Čim je autom udario u rubnjak, otpao mu je kotač, počeo je iskriti i bilo ga je nemoguće vratiti na cestu.

- Treba otkriti što ga je navelo da dva puta trzne volanom. Mladi inače imaju dobre reflekse i vozačke sposobnosti, ali nemaju iskustva i tu ih prevari. Ne znaju kako se auto ponaša pri velikim brzinama i kad dođe do zanošenja prejako ga ispravljaju. Mogu samo zaključiti da ovo nikako nije klasičan način kako auto slijeće s ceste - kaže Husinec.

Dodaje da je pravo čudo da se jedan mladić uspio spasiti i isplivati. Ljudi kažu da su svjetla automobila radila i pod vodom, očito je Audi još imao struje za otvoriti prozor i spasio se u zadnji čas.

Očevici koji su se zatekli na zadarskoj gornjoj rivi, na Liburnskoj obali u ponedjeljak nešto iza 23 sata, kažu da je vozilo doletjelo stravičnom brzinom. Prije slijetanja u more udarili su u rubnik i u stup rasvjete koji se skrivio te u metalne stupiće uz samo more i na koncu u željeznu bitvu za koju se vežu katamarani. Ništa ih nažalost nije zaustavilo i pali su u osam metara duboko more. Iz njega je isplivao samo 22-godišnji košarkaš Krešimir Škara, dok su trojica potonula s automobilom na osam metara dubine. Dvojica mladića (16 i 20 godina) poginula su. Jednog od njih vatrogasci su oslobađali, režući lim karoserije automobila, čak 15-ak minuta. Putnika u automobilu (16) izvukli su ronioci i on se još uvije bori za život u zadarskoj Općoj bolnici.

- Mladićevo stanje je nepromijenjeno. Nije došlo ni do poboljšanja, ali ni do pogoršanja stanja i još uvijek je kritično. Priključen je na respirator odnosno na mehaničku ventilaciju i još uvijek traje velika borba za njegov život - rekao nam je dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske Opće bolnice u čiju je Jedinicu intenzivnog liječenja primljen 16-godišnjak.

Mladiću u prilog idu njegova mladost i zdrav organizam do trenutka nesreće, jer mu to daje veću šansu za oporavak i ozdravljenje, no pitanje je koliko je dugo bio pod morem prije nego su ga ronioci izvukli na rivu i je li to vrijeme provedeno bez kisika dovelo do oštećenja mozga i drugih organa.

Nad tijelima dvojice preminulih prijatelja obavlja se obdukcija. Naložio ju je županijski državni odvjetnik koji vodi slučaj Emilio Kalabrić. Obdukciju rade u šibenskoj bolnici jer je zadarska Opća bolnica ostala bez patologa.

- Obdukcija je naložena, no nalazi još nisu stigli. Njome će se utvrditi uzrok smrti. Izuzete su tjelesne tekućine iz kojih će se toksikološkim vještačenjem u Centru za krim vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu utvrditi je li bilo prisutnosti alkohola ili droga - rekao nam je Duško Berović, glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva. Kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, dodao je, postoji, no zakon predviđa okolnosti koje isključuju progon, kao što je pogibija vozača.