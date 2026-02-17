Užas kod Sesveta: Auto izletio u šumu i planuo, pronašli tijelo

Jedan čovjek je poginuo u utorak oko ponoći kod Sesvetra, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume.

U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo.

Vatrogasci su ubrzo stigli na teren te ugasili požar na automobilu i u šumi, a tijekom očevida su morali i srušiti drvo kako bi uspjeli izvući automobil. Više informacija o nesreći bit će poznato nakon policijskog očevida.

Pola sata kasnije, došlo je do novog požara. Na Novoj cesti u Zagrebu izbio je požar na automobilu koji je potpuno zahvaćen, a vatra je zahvatila i drugo vozilo. Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te utvrdili da je potpuno izgorjela Opel Corsa, a djelomično je izgorio i Hyundai i20, dok je od topline oštećena i jedna Škoda Octavia.