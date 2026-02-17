Obavijesti

News

Komentari 4
GORJELI AUTI I NA TREŠNJEVCI

Užas kod Sesveta: Auto izletio u šumu i planuo, pronašli tijelo

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Užas kod Sesveta: Auto izletio u šumu i planuo, pronašli tijelo
Zagreb: Požar električnih stupova | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Sesvetama je izgorio automobil nakon što se zabio u drvo, a vatrogasci su pronašli tijelo koje je ispalo iz automobila. Na Trešnjevci su noćas gorjeli automobili, a u požaru je jedan potpuno izgorio

Admiral

Jedan čovjek je poginuo u utorak oko ponoći kod Sesvetra, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume.

U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo. 

Vatrogasci su ubrzo stigli na teren te ugasili požar na automobilu i u šumi, a tijekom očevida su morali i srušiti drvo kako bi uspjeli izvući automobil. Više informacija o nesreći bit će poznato nakon policijskog očevida.

Pola sata kasnije, došlo je do novog požara. Na Novoj cesti u Zagrebu izbio je požar na automobilu koji je potpuno zahvaćen, a vatra je zahvatila i drugo vozilo. Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te utvrdili da je potpuno izgorjela Opel Corsa, a djelomično je izgorio i Hyundai i20, dok je od topline oštećena i jedna Škoda Octavia.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026