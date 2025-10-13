Aureus Solis: 'Studija u skladu s pravilnikom, paneli će se čistiti samo četkama i krpama....'

Iz tvrtke Aureus Solis d.o.o. objavili su zahtjevza ispravkom koji se odnosi na članak Hine Bulj se pobunio protiv elektrane. Spomenuo i blokade objavljen na portalu 24sata.hr 9. listopada 2025. godine.

U nastavku prenosimo ispravak

U tekstu se tako navodi: „Studija utjecaja na okoliš nije prošla jer nije dobila potrebnu većinu glasova.“

Radi se o netočnoj informaciji bez prave utemeljenosti u stvarnosti. Za usvajanje prijedloga Mišljenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš glasalo je pet od devet prisutnih članova Savjetodavnog povjerenstva koje sudjeluje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, dok su četiri člana izrazila izdvojeno mišljenje. Rješenje o prihvatljivosti zahvata tek treba donijeti Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nakon što razmotri mišljenje povjerenstva, prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

U tekstu se također navodi: „Projekt bi zahvatio 250 hektara i ugrozio izvor vode i vodozaštitno područje, a korištenje kemikalija i narušavanje prostora predstavljaju ozbiljnu prijetnju.” te „Grad Sinj u priopćenju navodi da je u postupku procjene utjecaja na okoliš dao negativno mišljenje o projektu, upozorivši da bi on imao izrazito negativne učinke na vodocrpilište Kosinac, bioraznolikost, kulturnu baštinu i krajobraz. Projekt se planira unutar II. zone sanitarne zaštite izvorišta Kosinac, gdje su zabranjeni zahvati koje studija predviđa.”

Studija utjecaja na okoliš izrađena je u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, uzimajući u obzir činjenicu da se zahvat nalazi unutar II. zone sanitarne zaštite. Solarni paneli, sukladno zaštitnim mjerama iz Studije, čistit će se isključivo suhom metodom (četkama i krpama od mikrovlakana), bez uporabe kemikalija i bez stvaranja otpadnih voda. Ispod transformatora postavljaju se hidroizolirani spremnici koji, u slučaju izrazito rijetkih tehničkih kvarova, zadržavaju eventualne tekućine poput ulja, čime se u potpunosti sprječava mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda. Osim toga, na području zahvata prevladavaju suhi travnjaci u sukcesiji, čije uklanjanje nije kršenje zabrane sječe u II. zoni sanitarne zaštite. Zabrana skidanja pokrovnog sloja ne odnosi se na građevine koje je dopušteno graditi prema odredbama predmetnog Pravilnika, pa tako ni na ovaj predmetni zahvat. Unatoč tome, predviđena je samo minimalna obrada pokrova tamo gdje to zahtijevaju tehnički uvjeti za postavljanje nosača FN panela, u manjem opsegu nego što bi bilo potrebno da se na području, primjerice, priprema sadnja vinograda. Projekt, dakle, ne uključuje niti jednu aktivnost koja je zabranjena unutar II. zone sanitarne zaštite, niti predstavlja rizik za izvorište Kosinac ili okolni okoliš.

U tekstu se navodi i: „Osim toga, Bulj smatra da javna rasprava o projektu nije bila dovoljno transparentna. ‘U jednom razdoblju nismo ni mogli pristupiti studiji utjecaja na okoliš, a građani nisu imali priliku na vrijeme reagirati’, kazao je.”

Postupak javnog uvida i javne rasprave proveden je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti. Studija je bila pravodobno objavljena na službenim mrežnim stranicama nadležnog tijela te dostupna javnosti u propisanom roku. Javni uvid i rasprava bili su otvoreni za sve zainteresirane građane i dionike, uz mogućnost davanja pisanih i usmenih primjedbi. Sve zaprimljene primjedbe su razmotrene te je izrađivač Studije na njih odgovorio, a one stručno utemeljene uvažene su u konačnoj verziji Studije.



U tekstu se spominje i: „Grad upozorava i na ozbiljne posljedice za lokalnu zajednicu. Više stočara već je izrazilo zabrinutost jer bi izgubili tradicionalne pašnjake, a predložena mjera ispaše ispod solarnih panela nerealna je za uzgajivače krava i koza. Studija, smatra Grad, ne uzima u obzir socioekonomske aspekte ni kvalitetu života lokalnog stanovništva..”

Prema podacima iz ARKOD baze, planirano zauzeće pašnjaka iznosi svega 0,1 ha, odnosno 0,05 % ukupne površine obuhvata. Unutar područja zahvata dopuštena je kontrolirana ispaša prigodnih vrsta radi održavanja vegetacije. Osim toga, u drugoj zoni sanitarne zaštite stočarska proizvodnja ionako je ograničena – dopuštena je samo do 20 uvjetnih grla uz primjenu propisanih mjera zaštite voda. Uz to što je tvrdnja o negativnom utjecaju na stočarstvo neosnovana, Studija također izričito obrađuje utjecaj zahvata na stanovništvo tijekom i nakon izgradnje. Stoga su propisane mjere zaštite od povećanih razina buke, mjere zaštite kvalitete zraka, mjere zaštite kulturne baštine te mjere zaštite brojnih drugih komponenti koje potencijalno imaju utjecaj na stanovništvo.

S poštovanjem,

Aureus Solis d.o.o.

Ulica Franje Petračića 4

10000 Zagreb

