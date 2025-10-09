Bulj se pobunio protiv elektrane. Spomenuo i blokade

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj izjavio je u četvrtak kako očekuje da će Ministarstvo zaštite okoliša potvrditi odluku Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš i odbiti projekt solarne elektrane Gala - Obrovac Sinjski zbog štetnih ekonomskih, demografskih i ekoloških posljedica.

„Studija utjecaja na okoliš nije prošla jer nije dobila potrebnu većinu glasova. Projekt bi zahvatio 250 hektara i ugrozio izvor vode i vodozaštitno područje, a korištenje kemikalija i narušavanje prostora predstavljaju ozbiljnu prijetnju“, rekao je Bulj Hini dodavši da su se protiv projekta izjasnili više od 600 građana, struka i udruge.

Ako ministarstvo ipak odobri projekt Gala - Obrovac Sinjski najavio je da će Grad Sinj poduzeti sve pravne i institucionalne korake za zaštitu prostora. „Ako se investitor bude ponašao nezakonito, spremni smo i na blokade. Nećemo dopustiti devastaciju prostora pod izlikom zelene tranzicije“, istaknuo je.

Osim toga, Bulj smatra da javna rasprava o projektu nije bila dovoljno transparentna. „U jednom razdoblju nismo ni mogli pristupiti studiji utjecaja na okoliš, a građani nisu imali priliku na vrijeme reagirati“, kazao je.

Dodao je da podržava izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama, ali ne i velike projekte koji donose korist isključivo stranim investitorima.

Grad Sinj priopćenju navodi da je u postupku procjene utjecaja na okoliš dao negativno mišljenje o projektu, upozorivši da bi on imao izrazito negativne učinke na vodocrpilište Kosinac, bioraznolikost, kulturnu baštinu i krajobraz. Projekt se planira unutar II. zone sanitarne zaštite izvorišta Kosinac, gdje su zabranjeni zahvati koje studija predviđa.

Stočari zabrinuti za pašnjake

Grad upozorava i na ozbiljne posljedice za lokalnu zajednicu. Više stočara već je izrazilo zabrinutost jer bi izgubili tradicionalne pašnjake, a predložena mjera ispaše ispod solarnih panela nerealna je za uzgajivače krava i koza. Studija, smatra Grad, ne uzima u obzir socioekonomske aspekte ni kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Investitor, tvrtka Aureus Solis d.o.o., poručila je da projekt razvija gotovo osam godina te da je riječ o jednom od najznačajnijih obnovljivih energetskih projekata u Hrvatskoj. Planirana godišnja proizvodnja iznosila bi oko 345.000 MWh, što odgovara potrebama 100.000 kućanstava.

„Projekt je usklađen s nacionalnim i europskim propisima te prostornim planovima. Uvažen je niz primjedbi javnosti i uvedene su 124 zaštitne mjere, uključujući smanjenje zahvata za 30 hektara radi očuvanja biljnih vrsta“, naveli su iz Aureus Solisa.

Također tvrde da bi realizacija projekta donijela Gradu Sinju prihod od 16 milijuna eura i dodatne potpore lokalnim zajednicama, zbog čega vjeruju da je riječ samo o privremenom zastoju u njegovu razvoju.