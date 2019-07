Australac ‘poletio’ s katedrale: Let trajao manje od 10 sekundi

Da bi netko ovako skočio mora iza sebe imati barem 200 skokova padobranom iz aviona. Od skoka do prizemljenja s katedrale let traje desetak sekundi. Tu nema sredine ili sve prođe super ili te takoreći nema. Opisuje nam manevar zvan base jumping naš najbolji skakač, pionir ovakvih letova i jedan od najboljih na svijetu Robert Pečnik. Ističe kako je sretan što je Australac Rory Allen uspješno skočio sa Zagrebačke katedrale te nam otkriva detalje. Kako je Allen na svome YouTube kanalu objavio video skoka s ‘jedne katedrale u Europi’ krajem lipnja, mediji su prenijeli da je tada i bio skok.

- Zapravo je skočio još u travnju, a nakon njega je isti skok odradilo još dvoje ljudi. Skok je opasan i da moram brojkama opisati koliko rekao bih na ljestvici opasnosti do deset čista devetka - priča nam Pečnik te dodaje da je skok odlično odrađen.

- I ja sam htio skočiti s naše katedrale još prije 20 godina no osiguranje je bilo toliko da nije bilo šanse da joj priđem. Uz to i tehnologija je jako napredovala te se sada jako brzo otvore padobrani - kaže Pečnik. O Zagrebačkoj katedrali brine Odbor za obnovu katedrale, a na novinarske upite odgovaraju u Zagrebačkoj nadbiskupiji no dosad se o ovome očitovali. Za sada nema ni komentara iz policije pa nije poznato je li ovakav manevar kažnjava.

- Da li je to legalno ili ilegalno je siva zona. Dakle Australac je ovime povrijedio privatni prostor i vlasnik objekta ima ga pravo tužiti. Zakonski to nije kod nas zabranjeno, dakle mora se dobiti dozvola od vlasnika onoga s čega skačemo. U protivnom se to radi ilegalno - pojasnio nam je Pečnik. Davne 1932. na vrh katedrale se popeo Mato Juričić. Ondje je balansirao na križu. Nakon toga primili su ga u vatrogasce.

