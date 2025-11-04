Australija će građanima omogućiti tri sata besplatne solarne energije dnevno

Australija će kućanstvima, uključujući i ona bez solarnih panela, ponuditi najmanje tri sata besplatne solarne energije svaki dan u okviru programa uštede energije koji bi trebao postati aktivan 2026. godine, rekao je u utorak australski ministar energetike Chris Bowen. Program "Solar Sharer" najprije će biti pokrenut u saveznoj državi Novi Južni Wales, Južnoj Australiji i jugoistočnom Queenslandu, a potom će se proširiti i na druge dijelove zemlje.

Građani će moći koristiti besplatnu energiju u razdobljima najveće proizvodnje, uglavnom tijekom središta dana.

"Kućanstva koja uspiju prilagoditi potrošnju razdobljima besplatne električne energije izravno će profitirati, bilo da imaju solarne panele ili ne, te neovisno o tome jesu li vlasnici ili najmoprimci. Što se više ljudi uključi u program i prebaci potrošnju na te sate, to će biti veća korist za cijeli sustav i niži troškovi za sve korisnike električne energije", izjavio je Bowen.

U Australiji se na krovovima oko četiri milijuna kućanstava već nalaze solarni paneli.

Program će biti dostupan i stanarima u zgradama koji nemaju vlastite solarne panele, pod uvjetom da imaju pametno brojilo i da potrošnju energije prilagode središtu dana, kada mogu besplatno koristiti struju ili puniti električna vozila.

Australija je 2022. postavila cilj da do 2030. godine 82 posto električne energije dolazi iz obnovljivih izvora, uz zakonski propisano smanjenje emisija stakleničkih plinova za 43 posto u odnosu na razine iz 2005. godine.