Iz MORH-a napali Milanovića: 'Otkrio si vojnu tajnu, izdaja!'

Izjave predsjednika Zorana Milanovića o srpskim raketama izazvale su novu rundu političkog prepucavanja između Pantovčaka i Vlade. U raspravi se, uz pitanje raketnog naoružanja Srbije, otvorila i polemika oko iznošenja podatka o broju pripadnika Hrvatske vojske.

Milanović je prozvao ministra obrane Ivana Anušića tvrdeći da je mjesecima skrivao informaciju da Srbija raspolaže balističkim raketama dometa oko 400 kilometara.

- Ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja, što je jako važno. Tu treba zastati. Jer onda bismo valjda s tim saznanjem i mi u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili, recimo, proturaketne sustave i protuzračnu obranu - rekao je Milanović novinarima na Memorijalnom šahovskom turniru "Sanjin Španović".

Dodao je i kako Hrvatska nema nikakav interes napadati Srbiju te istaknuo da Hrvatska ima oko 17 tisuća vojnika.

- Što ćemo mi tamo s tim brojem vojnika - rekao je predsjednik.

Iz Ministarstva obrane nisu komentirali Milanovićeve tvrdnje o srpskim raketama, no za RTL su neslužbeno poručili da je otkrivanje podatka o broju pripadnika oružanih snaga - izdaja.

S takvom ocjenom ne slaže se vojni analitičar Igor Tabak, koji smatra da ni podatak o broju vojnika ni informacije o raketama ne predstavljaju vojnu tajnu.

- Svaki fijasko i svaka neracionalnost u trošenju novaca može se pokriti pod tajnost. To je zgodan izgovor - rekao je Tabak.