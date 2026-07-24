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Novi trgovinski sukob

Australija i Brazil osudili nove američke carine: 'Nema smisla!'

Piše HINA,
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Australija i Brazil osudili nove američke carine: 'Nema smisla!'
Foto: Reuters
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Taj je potez najnoviji pokušaj Bijele kuće da oživi viziju predsjednika Donalda Trumpa iz predizborne kampanje o uvođenju gotovo univerzalnih carina

Australija je u petak objavila da nove američke carine nemaju smisla te da je vlada razočarana odlukom kojom će se postojeće carine za tu zemlju povećati s 10 na 12,5 posto, a novim carinama usprotivila se i brazilska vlada. "Prema našem mišljenju, to doista nema smisla", rekao je australski ministar obrane Richard Marles za ABC Radio.

Američka administracija od petka uvodi nove carine od 10 i 12,5 posto na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije, zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to u trenutku kada istječe primjena privremene globalne carine od 10 posto.

Taj je potez najnoviji pokušaj Bijele kuće da oživi viziju predsjednika Donalda Trumpa iz predizborne kampanje o uvođenju gotovo univerzalnih carina, nakon što je Vrhovni sud SAD-a u veljači poništio njegove "recipročne" carine u rasponu od 10 do 50 posto. Te su carine prethodno uvedene na temelju zakona o izvanrednom stanju s ciljem da se smanji američki trgovinski deficit.

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I brazilska vlada odbacila je carine koje su Sjedinjene Države uvele toj južnoameričkoj zemlji i još 59 trgovinskih partnera, nazvavši taj potez "potpuno proizvoljnim" i "neopravdanim".

"Budući da nema pravnu osnovu u domaćem zakonodavstvu za potporu svojoj protekcionističkoj trgovinskoj politici, Ured američkog trgovinskog predstavnika odlučio je manipulirati pitanjem od velike važnosti za ljudska prava i pokret za prava radnika", poručili su iz Brazila, čiji će izvoz od petka u SAD prema toj mjeri biti oporezovan stopom od 12,5 posto.

Brazil je najavio da će odmah pokrenuti postupke za aktiviranje mehanizama odgovora predviđenih njegovim "Zakonom o reciprocitetu" te da će slučaj iznijeti pred mehanizam Svjetske trgovinske organizacije za rješavanje sporova.  

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