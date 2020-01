Australija: Masovno bježe od plamena, izumrlo 30% koala

Stravične scene izgorenih ovaca, klokana i koala u gradiću Batlow, blizu Canberre. Nagomilani leševi leže na cesti. Njihova pocrnjela spaljena tijela usmjeravaju put prema tom gradiću u novom južnom Walesu, jednom od najteže pogođenih u požarima

- Potpuni užas, nikad nisam vidio ništa slično - objavio je na Twitteru snimatelj ABC-a Matt Roberts.

U tom istom Batlowu u noći sa subote na nedjelju poginuo je David Harrison (47) dok je pomagao prijatelju da spasi imanje. Umro je od srčanog udara nakon što se vratio u automobil kako bi napunio vodu.

Katastrofa koja je pogodila jug Australiji prijeti brisanjem čitavih životinjskih vrsta u Australiji.

Slike na društvenim medijima prikazuju izgorene koale koje su primale medicinsku pomoć, klokane koji očajnički bježe od plamena i tijela mrtvih životinja koja leže na zemlji.

Australska populacija koala, koja je već na rubu izumiranja, posebno je ugrožena.

Vladini dužnosnici procjenjuju da je izumrlo gotovo 30 posto populacije. Klokani imaju najveće šanse za preživljavanje jer su veliki i brzi, dok su koale najugroženije jer su male i spore. Također, one se hrane lišćem eukaliptusa koje sadrži lako zapaljivo ulje te su tako dodatno ugrožene.

Ekolozi procjenjuju da je od požara stradalo oko 8000 koala, jer sporo pokretne životinje nisu u stanju pobjeći od plamena. Vjeruje se da su se ugušile ili su žive spaljene.

Požarima je pogođeno svih šest australskih saveznih država i jedan teritorij. Izgorjelo je više od 5 milijuna hektara zemlje.

U subotu su u saveznim državama Novi Južni Wales, Victorija i Južna Australija zabilježene ekstremne temperature. U dijelovima Sydneya registrirano je 48 stupnjeva Celzija i vjetrovi brzine 80 kilometara na sat.