OBA SU PALA Jedan na granici s Hrvatskom imao hrpu gotovine, drugi kožu mrtvog medvjeda!

Carnici su u dva odvojena slučaja na graničnom prijelazu Stara Gradiška spriječili unos neprijavljene gotovine i nezakonit unos zaštićene vrste prilikom ulaska u carinsko područje EU i izdali su prekršajne naloge. U subotu državljanin Republike Srbije, kao vozač auta bosanskohercegovačkih tablica, nije prijavio iznos od 33.450 konvertibilnih maraka, piše Carinska uprava.

Za prekršaj su mu izrekli novčanu kaznu od 5.100 eura.

- Carinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca, priopćili su.

U drugom slučaju u nedjelju, srpskom državljaninu su izdali prekršajni nalog zbog prekršaja Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Muškarac, vozač auta austrijskih tablica, prilikom ulaska u carinsko područje EU nije prijavio robu za koju je zabranjen unos. Pregledali su mu prtljažnik i pronašli sirovu kožu s glavom mrkog medvjeda, koja predstavlja primjerak zaštićene vrste.

- Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 1.500,00 eura, a predmetna roba je oduzeta. Carinska uprava podsjeća putnike na stroge propise koji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, stoji u priopćenju.