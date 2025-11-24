Obavijesti

News

Komentari 2
POLITIČKI REKVIZIT

Australija: Nosila je burku u parlamentu, izazvala bijes

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/ABC News

Muslimanka Fatima Payman, neovisna senatorica iz savezne države Zapadne Australije, nazvala je taj potez "sramotnim"

Australska krajnje desna senatorica Pauline Hanson nosila je burku u ponedjeljak u parlamentu kao politički rekvizit u svojem nastojanju da se zabrani muslimanska odjeća u javnosti, što je izazvalo optužbe muslimanskih senatora za rasizam. Hanson je stavila burku ubrzo nakon što joj je odbijeno predstavljanje zakona za zabranu burki i drugih pokrivala za cijelo lice na javnim mjestima u Australiji.

Njezin ulazak u Senat izazvao je erupciju bijesa, a postupak je obustavljen kada je Hanson odbila skinuti je.

"Ovo je rasistička senatorica koja pokazuje očiti rasizam", rekla je Mehreen Faruqi, muslimanka, senatorica Zelenih iz savezne države Novog Južnog Walesa.

Muslimanka Fatima Payman, neovisna senatorica iz savezne države Zapadne Australije, nazvala je taj potez "sramotnim".

I Penny Wong, čelnica australske laburističke vlade lijevog centra u Senatu, kao i Anne Ruston, zamjenica čelnice Senata za oporbenu koaliciju, osudile su postupke desničarske senatorice.

Wong ih je nazvala "nedostojnima članice australskog Senata" i podnijela zahtjev za suspenziju Hanson jer nije skinula odjeću. Nakon što je Hanson odbila otići, rasprave u Senatu su obustavljene.

Hanson, senatorica Queenslanda, prvi put se istaknula 1990-ih zbog svog oštrog protivljenja imigraciji iz Azije i tražiteljima azila, a dugo se borila protiv islamske odjeće tijekom svoje parlamentarne karijere.

U izjavi koja je kasnije objavljena na Facebooku, rekla je: „Dakle, ako parlament to ne zabrani, nosit ću ovu opresivno, radikalno, nereligiozno pokrivalo za glavu koje ugrožava našu nacionalnu sigurnost i degradira ženu u našem parlamentu kako bi svaki Australac znao što je u pitanju“.

