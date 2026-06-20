Australija povodom kraljevog rođendana odlikovala političarku hrvatskih korijena

Ljiljana Ravlich, bivša zastupnica u parlamentu savezne države Zapadna Australija, odlikovana je Medaljom Reda Australije (OAM) u sklopu ovogodišnje dodjele priznanja povodom kraljeva rođendana, izvijestile su u subotu novine Hrvatski Vjesnik sa sjedištem u Melbourneu.

Australija je zemlja Commonwealtha, zajednice neovisnih zemalja koje su bile dijelom britanskog imperija. Svake godine dodjeljuje priznanja "The King’s Birthday Honours", a ove godine ih je primilo 949 osoba.

U obrazloženju priznanja istaknuto je da je nagrada dodijeljena Ravlich za njezin „doprinos narodu i parlamentu Zapadne Australije te zajednici“.

Prethodno je objavljeno da je još troje australskih Hrvata - nogometni dužnosnik Anđelko Cimera i političari John Šipek i Natasha Stott Despoja - također primilo ovogodišnje tradicionalno priznanja koje Australija dodjeljuje povodom službenog rođendana britanskog kralja.

Ravlich je ostavila trag u australskoj političkoj povijesti kao prva žena rođena u zemlji koja nije engleskog govornog područja (Hrvatska) izabrana u parlament Zapadne Australije.

U parlament je ušla 1997. kao predstavnica stranke Australian Labor Party te se umirovila 2015. Tijekom gotovo dva desetljeća duge političke karijere obnašala je više ministarskih dužnosti, uključujući funkciju ministrice obrazovanja, kao i resore državnih poduzeća, multikulturalnih pitanja, građanstva i mladih.

Njezina uloga zabilježena je i u publikaciji 'Making a Difference – The Frontiers of First Women in the Western Australian Parliament 1921–2012', (Stvaranje promjena – pionirska postignuća prvih žena u Parlamentu Zapadne Australije) koja dokumentira povijesna postignuća žena u parlamentarnom životu Zapadne Australije.

Osim političkog djelovanja, Ravlich je aktivno sudjelovala u radu hrvatske zajednice. Godine 2003. bila je među osnivačima Croatian Chamber of Commerce of Western Australia (Hrvatske gospodarske komore Zapadne Australije), organizacije osnovane radi promicanja gospodarske suradnje, prijateljstva i međusobnog razumijevanja između Zapadne Australije i Hrvatske.

Status doživotne članice stekla je 2020. godine, a i danas djeluje kao pokroviteljica Komore.

Prilikom odlaska iz politike 2015. Ravlich je u oproštajnom govoru podsjetila na svoj životni put od skromnog hrvatskog sela do australskog parlamenta.

- Počela sam na drugoj strani svijeta, u malom i siromašnom planinskom selu bez tekuće vode i struje. To me putovanje dovelo do ovog mjesta u parlamentu i svjedoči o mogućnostima koje je Australija pružila milijunima migranata tijekom svoje povijesti - poručila je tada.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom.