Dobre vijesti: Četiri županije su bez novozaraženih koronom

8.52

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj

Trinaesti dan za redom na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema novozaraženih s Covid-19.

Jučer je u bjelovarskoj Općoj bolnici testirano 20 osoba i za njih 18 stigli su nalazi i svih 18 su negativni, dok se za 2 osobe nalazi još očekuju. Također, još jedna osoba je ozdravila tako da je s današnjim danom na području Bjelovarsko-bilogorske županije troje zaraženih.

Broj osoba u samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije trenutno je 337, a u posljednja 24 sata nije bilo kršenja mjera samoizolacije. Policijski djelatnici do sada su izvršili provjeru mjera samoizolacije 3111 puta.

Bjelovarsko-bilogorska županija i dalje je na dnu ljestvice hrvatskih županija po broju zaraženih koronavirusom, a pridržavanjem svih propisanih mjera učinimo da tako ostane i dalje.

- Prvog dijela mjera i svega propisanog smo se jako dobro držali i postigli smo dobre rezultate. Svima nam je jasno da je do popuštanja mjera došlo zato što život mora krenuti dalje i da se naše gospodarstvo koliko toliko održi. To ne znači da je virus nestao. Svi zajedno moramo se držati svih mjera pa ćemo možda moći zadržati takvu dobru situaciju. Apeliramo na sve građane koji su do sada sve tako dobro radili da tako nastave i dalje - kaže dr. Vesna Grgić, epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo BBŽ.