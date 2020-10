Austrija donijela nove mjere za borbu protiv korona virusa

<p>Ova pandemija je svjetski izazov, ali nije tsunami. To znači da možemo kontrolirati njezin intenzitet s mjerama koje stavljamo na snagu, izjavio je austrijski ministar zdravstva <strong>Rudolf Anschober</strong> na jučerašnjoj konferenciji za novinare gdje su se najavile nove mjere zaštite od Covida-19</p><p>On je skupa s kancelarom <strong>Sebastian Kurzom</strong>, vicekancelarom <strong>Werner Koglerom</strong> te ministrom unutarnjih poslova <strong>Karl Nehammerom</strong> prethodno održao sastanak s čelnicima saveznih država putem videa kako bi ih potaknuli na regionalno provođenje nacionalnih mjera. Međutim, nisu se mogli složiti oko jedinstvenog nastupanja policijskog sata. Beč je također pružio otpor da on nastupi u 22 sata.</p><p>- Drugi se val Covida-19 širi Europom i mi bilježimo eksponencijalni rast. Nažalost to ne završava samo od sebe - rekao je Kurz ističući kako je puno EU zemalja uvelo drugi lockdown. Stanje je alarmantno u Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj, Španjolskoj te susjednoj Češkoj i Sloveniji gdje su zatvoreni restorani, rekao je Kurz naglašavajući da će Austrija ukoliko statistike budu ovako rasle u prosincu imati 6 tisuća novih infekcija dnevno.</p><p>Uz apel građanima da se rast infekcija smanji, najavio je nove mjere koje će stupiti na snagu u petak u ponoć. Molio je da se maske nose u zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom. Okupljanja su ograničena na šest ljudi u zatvorenom i 12 u otvorenom području. Ukoliko netko posumnja da je u susjednom stanu zabava s 20 ljudi organizatori riskiraju dolazak policije i kaznu od 1400 eura. Puno su strože kazne za ugostitelje i dosežu čak 13.000 eura.</p><p>Događaji s više ljudi smiju se održavati samo uz prethodnu dozvolu nadležnih organa. Hrana i piće se više ne smiju služiti na priredbama. U kategoriji službenih događanja koja su odobrena maksimalan broj je 1000 ljudi u zatvorenom i 1500 ljudi na otvorenom. U to primjerice spadaju opera, koncerti i predstave te druga kulturna događanja.</p><p>U ugostiteljskim objektima samo šest ljudi smije sjediti za istim stolom što ne uključuje djecu. Konzumacija ispred restorana zabranjena je nakon policijskog sata. Manji tečajevi te yoga i fitness studiji istovremeno u prostoriji mogu imati samo šestero ljudi. Kurz je istaknuo kako će na pravila održavanja adventskih marketa detaljnije reagirati u prosincu.</p><p>U posljednja 24 sata u Austriji je napravljeno više od 14 tisuća testova. U razdoblju od nedjelje do ponedjeljka zaražene su 1121 osobe. Od početka izbijanja pandemije Austrija broji 66.314 slučaja COVIDA-19. </p>