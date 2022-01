Naša zemlja je u ozbiljnoj situaciji. Virus ne zna za granice, a ne zna niti za praznike. Ono što znamo je to da je stupanj infekcije visok. Sa širenjem Omikron varijante ulazimo u jednu novu situaciju – započeo je današnju konferenciju za novinare kancelar Karl Nehammer.

Prema njegovim riječima porast brojki novozaraženih trenutno doseže gotovo 10 tisuća dnevno, a od sljedećeg tjedna će to biti čak 20 tisuća.

Dobra vijest za sve one koji su tri puta cijepljeni je ta da im je rizik od zbrinutosti na odjelu intenzivne njege umanjen za 90 posto. Mogućnost da imaju simptome je svega 30 posto, tvrdi Nehammer.

Razvoj infekcije zadnjih je dana u Austriji bio stabilan, a sada se dramatično pogoršava. U posljednja 24 sata je zabilježeno 9.761 novooboljelih. Gotovo cijela zemlja vraćena je u "crveno".

Beč, Donja Austrija, Gornja Austrija, Salzburg, Vorarlberg i Tirol su pod oznakom "vrlo visokog rizika". Gradišće, Koruška i Štajerska su klasificirane nešto blaže kao "visoko rizične pokrajine".

Kritične infrastrukture, pristup dućanima samo za cijepljene i oporavljene od korone Omikronska varijanta je puno blaža, ali se brže širi od delte i preplavila je Austriju. Više se ne strahuje od manjka kreveta na odjelima intenzivne njege. Očekuje se njihova rasterećenost između 30 do 50 posto. Međutim, strah je usmjeren na rušenje infrastrukture. Veliki broj zaraženih koji ne mogu doći na posao mogao bi izazvati rizik za kritične infrastrukture kao što su vodoopskrba, vrtići, policija i vojska.

Prema najnovijim uputama FFP2 maske koje su se do sada trebale nositi samo unutra, od 8.1. su obavezne i na otvorenom gdje nije moguće držati razmak veći od 2 metra.

Poseban pritisak biti će fokusiran na kontrole u prodavaonicama. Od početka idućeg tjedna u trgovine se uvodi stroga 2G kontrola kupaca na ulazu ili na blagajni. Kako bi se ustanovilo da li se u trgovini nalaze samo cijepljeni ili oni koji su preboljeli korona virus vidjet će se prema narukvicama koje će dobiti prilikom kontrole potvrda.

Vlasnicima dućana koji ne budu poštivali propise onemogućit će se poslovanje i zatvoriti trgovina.

- S pritiskom ćemo izbjeći novi lock down – strogo je poručio kancelar.

Gastronomija je i dalje otvorena samo do 22 sata, a od poslodavaca se zahtjeva da zaposlenici rade od kuće.

Predstavnici stručne skupine Gecko koja služi za savjetovanje vlade po pitanju korona virusa su istaknuli kako je cjepivo ‘’snažno oružje, instrument u borbi protiv korona virusa’’.

Pozitivna je vijest da će austrijska vojska razviti strategiju kojom će se povećati kapacitet kreveta u bolnicama za čak 10 posto.

- Vojska je tu za planiranje najgoreg mogućeg scenarija. Cjepivo je glavno oružje. S razlogom upotrebljavam riječ oružje jer se s time borimo. Drugo oružje su lijekovi – rekao je general Rudolf Striedinger koji poistovjećuje pandemiju sa ratom.

Kancelar Karl Nehammer je istaknuo kako je trajanje Zelene putovnice skraćeno na šest mjeseci sa namjerom da se ljudi odu cijepiti po treći put. No, niti nakon trećeg cjepiva to nije to.

- U budućnosti ćemo trebati stalno osvježavati cjepivo obzirom na pojavu varijanti korona virusa. Svi oni koji slijede naše propise moći će odlaziti u kupovinu i uživati slobodu – zaključio je Nehammer.

Necijepljeni su već gotovo dva mjeseca, od 15. studenog 2021. godine, u strogoj izolaciji. Mogu izlaziti samo uz negativan test i sa zaštitnom maskom kako bi otišli na posao. Onemogućen im je pristup društvenim sadržajima, gastronomiji pa čak i dućanima. Iz lockdowna mogu izaći samo pod uvjetom da se cijepe.