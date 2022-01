Nove, strože mjere predstavljene su u četvrtak na konferenciji za medije u Beču. Naime, austrijska vlada zabrinuta je zbog omikrona koji se širi Austrijom te sve većeg broja novozaraženih ljudi.

Austrija je u jednom danu zabilježila 10 tisuća novozaraženih, a u posljednja 24 sata još dodatnih 9 tisuća.

Proteklog tjedna bilježili su 3.225 zaraženih.

- Omikron je novi izazov, ali i opasnost za ljude u Austriji - kazao je austrijski kancelar Karl Nehammer ukazavši na “enormnu zaraznost novog soja koronavirusa”.

Kako tvrde stručnjaci, omikron je lako prenosim, ali i izuzetno zarazan na otvorenom, javlja Večernji list.

Na konferenciji, pozvali su na cijepljenje ali i predstavili nove mjere koje su podijeljene u tri skupine.

Prva skupina je kontrolni paket mjera. Naime, žele izvršiti pritisak na necijepljene da se cijepe. Kako su priopćili, od drugog tjedna u trgovine se uvodi stroga 2G kontrola kupaca na ulazu ili na blagajni kako bi se ustanovilo da li se u trgovini nalaze isključivo cijepljene i korona preboljele osobe.

Svaki vlasnik trgovine ili tvrtke biti od 11. siječnja obvezan provoditi kontrolu u svojoj trgovini. Oni koji ne budu poslušni, zatvorit će im trgovine na neko vrijeme.

Druga skupina mjera stupa na snagu 8. siječnja 2022. i odnosi se na novu regulaciju i skraćenje obvezne samoizolacije za osobe koje su bile u kontaktu s Covid zaraženom osobom. Novost je ta da više nema slijeđenja kontakta pozitivne osobe na K1 i K2 kontakte. Osoba ili jeste ili nije kontakt zaraženog.

Osobe koje su primile tri doze cjepiva isključuju se iz statusa kontakt osobe, jer su potpuno imunizirane, ili ako su sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom pritom nosile obvezne FFP2 maske. To vrijedi i za djecu, s obzirom na to da ne mogu još dobiti treću dozu cjepiva. Kako bi se zaštitila kritična infrastruktura u zemlji, također je odlučeno da sve osobe koje rade na tom području, a to su bolnice, starački domovi, sigurnosne službe, škole, dječji vrtići, elektroprivreda, vodoopskrba itd. mogu s dnevno važećim negativnim korona testom i FFP2 maskom i dalje raditi ,unatoč toga što su bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Oni koji završe u karanteni jer su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, iz karantene izlaze tek nakon pet dana uz covid negativan test.

Treći paket mjera odnosi se obvezno uvođenje nošenja FFP2 maske i na otvorenom, odnosno svuda gdje je nemoguće držati fizički razmak od dva metra. To se odnosi i na pješačke zone i sva mjesta gdje se okuplja veliki broj ljudi. Iznimka su djeca i roditelji ili uža rodbina, kao i osobe iz zajedničkog domaćinstva.

Preporučili su poslodavcima da zaposlenicima omoguće rad od kuće kako bi smanjili kontakte.

Odlučeno je i da od 1. veljače "zelena putovnica" u Austriji vrijedi još samo šest mjeseci, a ne devet kao što je bilo dosad. Time žele potaknuti na još jednu dozu cijepljenja.

Ministar zdravstva na konferenciji je kazao kako se sljedeći tjedan očekuju dnevno brojke preko 15 tisuća novozaraženih.

- Mjere smo morali donijeti da bi se spriječio raspad kritične infrastrukture - rekao je ministar zdravstva.

No, i dalje napominju kako je cijepljenje najvažniji instrument za sprečavanje širenje omikrona.