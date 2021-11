Austrijska vlada je danas najavila cijepljenje djece. Zeleni ministar zdravstva Wolfgang Mückstein kaže da je naručeno 258.000 doza Biontech/Pfizer dječjeg cjepiva. Prema njemu svatko treba cijepiti svoje dijete. Određena doza, manje i tanje igle te tjedan dana izostanka bavljenja sportom recept je za cijepljenje mališana od pete godine starosti.

U Austriji inače živi oko 600.000 djece u dobi od pet do jedanaest godina. Dok sva djeca ne dobiju vlastito cjepivo, Ministar Mückstein inzistira da se djecu treba imunizirati trećinom doze za odrasle.

- Cijepljenje djece je sigurno. EMA je to objavila danas - rekao je danas Mückstein na konferenciji za novinare.

Također je dodao da postoji širok raspon podataka o sigurnosti. Navodi kako je više od 130.000 djece već dva puta cijepljeno. Mogu se prepoznati tipične posljedice kao što su glavobolja, bol na mjestu uboda ili groznica.

Ursula Wiedermann-Schmidt iz Nacionalnog odbora za cijepljenje kaže kako se infekcije COVIDom-19 javljaju šest puta češće kod necijepljene djece od dvanaest godina nego kod cijepljene djece. Ona također očekuje da će se infekcije povećati kod djece od šeste godine starosti. Na pitanje novinara o nuspojavama pozvala se na iskustva iz SAD-a, gdje se kod 3,3 milijuna djece koja su prvi put cijepljena nisu pojavile nikakve nuspojave.

Još se raspravlja o odobrenju Moderninog cjepiva za djecu od šest do jedanaest godina.

Austrija radi na zakonu prema kojemu će od 1. veljače 2022. godine cjepivo biti obvezno za punoljetne osobe. No, hoće li se to odnositi i na djecu, Mückstein je odgovor na to pitanje ostavio otvorenim.

- U manje od godinu dana u EU je distribuirano 800 milijuna doza cjepiva, a izvezeno je više od 1,1 milijardu doza - rekla je direktorica EMA-e Emer Cooke. Riječ je, dodaje ona, o najvećoj kampanji cijepljenja u povijesti: "77 posto stanovništva EU starije od 18 godina već je cijepljeno dvaput, ali postoje velike razlike među zemljama. Ako želimo pobijediti pandemiju, moramo povećati napredak u cijepljenju u svim zemljama.''