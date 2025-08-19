Obavijesti

News

Komentari 47
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
Zagreb: Obožavatelji se okupljaju u gradu uoči Thompsonovg koncerta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu

Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na nedavnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, doznaju neslužbeno 24sata. Prema tim neslužbenim informacijama nekolicina ljudi kažnjena je novčanom kaznom jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.

Ovu smo informaciju pokušali provjeriti i službeno kod Austrijanaca. 

- U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku - rekli su nam iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova dodajući da ne mogu dati nikakve informacije o suradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima. 

PREGLEDAVAJU KAMERE Austrijska policija o snimkama s Thompsona: Možemo istraživati i kazn. djela van granica zemlje
Austrijska policija o snimkama s Thompsona: Možemo istraživati i kazn. djela van granica zemlje

Podsjetimo, tjednik Express je nedavno objavio kako austrijska istražna tijela pregledavaju sve dostupne snimke i fotografije s nedavnog koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog na zagrebačkom Hipodromu. Ovaj potez austrijskih vlasti vrlo je znakovit zbog činjenice da se na koncertu, prema navodima organizatora, okupilo više od pola milijuna ljudi, a više od 18.000 ulaznica prodano je upravo u Austriji.

Ova reakcija austrijskih vlasti ne bi trebala biti neočekivana. Još 2018. austrijska vlada izmijenila je zakon kojim se proširuje lista zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i NDH. Takvi simboli sad su izjednačeni sa simbolima ekstremističkih i terorističkih organizacija poput ISIL-a i Al Kaide, čije promicanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.

KOMENTIRAO I DERIFAJ, THOMPSONA... Plenković: Za ZDS nema mjesta u Saboru. Ovo što govori jadni SDP je besmisleno i debilno...
Plenković: Za ZDS nema mjesta u Saboru. Ovo što govori jadni SDP je besmisleno i debilno...

Austrija je i ranije pokazivala jasan stav prema svim manifestacijama ekstremizma. Odbor za unutarnje poslove austrijskog parlamenta već je donio odluku kojom je od ministra unutarnjih poslova zatražena zabrana okupljanja na Bleiburgu, gdje su godinama dolazili simpatizeri ustaškog režima, nerijetko obučeni u crne uniforme te koristeći zabranjene pozdrave i simbole.

Pitali smo i hrvatsko veleposlanstvo u Austriji imaju li saznanja da je netko od hrvatskih državljana kažnjen u Austriji.

- Austrijanci odnosno općenito zemlje primateljice takve informacije ne prosljeđuju odnosno općenito nisu dužne o tome informirati diplomatska odnosno konzularna predstavništva. Jedino od zemlje primateljice može dobiti obavijest ako je strani državljanin na temelju presude završio u kaznionici. Obavijesti o izdanim prekršajnim kaznama zemlje primateljice ne prosljeđuju odnosno nisu dužne te ih nemaju obvezu proslijediti - objasnio nam je veleposlanik Daniel Glunčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 47
UŽIVO Trump ponudio svoj dolazak, Putin poručio: 'Želim sastanak 1 na 1 sa Zelenskim...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Trump ponudio svoj dolazak, Putin poručio: 'Želim sastanak 1 na 1 sa Zelenskim...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš
Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave postao direktor u Terra Slavonia
KAD NEMA LJUBAVI

Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave postao direktor u Terra Slavonia

Tomislav Tolušić razveo se od supruge • Ljubavni brodolom imali i bivši ministri Ćorić, Kuščević... • Kerum javno objavio 2009. da ima drugu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025