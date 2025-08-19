Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na nedavnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, doznaju neslužbeno 24sata. Prema tim neslužbenim informacijama nekolicina ljudi kažnjena je novčanom kaznom jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.

Ovu smo informaciju pokušali provjeriti i službeno kod Austrijanaca.

- U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku - rekli su nam iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova dodajući da ne mogu dati nikakve informacije o suradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima.

Podsjetimo, tjednik Express je nedavno objavio kako austrijska istražna tijela pregledavaju sve dostupne snimke i fotografije s nedavnog koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog na zagrebačkom Hipodromu. Ovaj potez austrijskih vlasti vrlo je znakovit zbog činjenice da se na koncertu, prema navodima organizatora, okupilo više od pola milijuna ljudi, a više od 18.000 ulaznica prodano je upravo u Austriji.

Ova reakcija austrijskih vlasti ne bi trebala biti neočekivana. Još 2018. austrijska vlada izmijenila je zakon kojim se proširuje lista zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i NDH. Takvi simboli sad su izjednačeni sa simbolima ekstremističkih i terorističkih organizacija poput ISIL-a i Al Kaide, čije promicanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.

Austrija je i ranije pokazivala jasan stav prema svim manifestacijama ekstremizma. Odbor za unutarnje poslove austrijskog parlamenta već je donio odluku kojom je od ministra unutarnjih poslova zatražena zabrana okupljanja na Bleiburgu, gdje su godinama dolazili simpatizeri ustaškog režima, nerijetko obučeni u crne uniforme te koristeći zabranjene pozdrave i simbole.

Pitali smo i hrvatsko veleposlanstvo u Austriji imaju li saznanja da je netko od hrvatskih državljana kažnjen u Austriji.

- Austrijanci odnosno općenito zemlje primateljice takve informacije ne prosljeđuju odnosno općenito nisu dužne o tome informirati diplomatska odnosno konzularna predstavništva. Jedino od zemlje primateljice može dobiti obavijest ako je strani državljanin na temelju presude završio u kaznionici. Obavijesti o izdanim prekršajnim kaznama zemlje primateljice ne prosljeđuju odnosno nisu dužne te ih nemaju obvezu proslijediti - objasnio nam je veleposlanik Daniel Glunčić.