Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'

Čuo sam da su uhitili osumnjičenoga, ali stvarno ne znam ništa više od toga. Ne znamo još ni koji bi bio motiv ni druge detalje, kratko nam je kazao otac ubijenog Mihaela L. (33) ubijenog u srpnju u Maloj Subotici. Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je A. L. (28), inače Mihaelov bratić.

Na naše pitanje u kakvim je odnosima Mihael bio s bratićem rekao je da nisu bili u dobrim odnosima.

- Znam da nisu razgovarali - rekao je Ivan L. Iako Mihaela ništa ne može vratiti, ako se dokaže da je osumnjičeni doista to počinio, kaže, bit će mu lakše jer zna da će počinitelj odgovarati za svoj zločin.

Podsjetimo, Mihaelovo tijelo pronađeno je početkom srpnja kraj ribnjaka u Maloj Subotici.

Nakon višemjesečnog, opsežnog kriminalističkog istraživanja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, policija je izvijestila kako 28-godišnjaka terete za kazneno djelo ubojstva.

Kako je objavila policija, osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio 33-godišnjaka na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.

- Tijekom iznimno zahtjevne istrage, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, provedene su brojne pretrage osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice, obavljena su vještačenja te velik broj obavijesnih razgovora. Osumnjičeni je uhićen danas, 20. prosinca, u jutarnjim satima, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog ubojstva te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske - objavila je policija.

Podsjetimo, tijelo Mihaela L. pronađeno je 9. srpnja u visokoj travi kraj ribnjaka. Prema ranijim informacijama, bio je izudaran i ubijen hicem u potiljak, a potom je njegovo tijelo odvučeno i skriveno. Pronašao ga je ribič oko 15 sati. Nije bio opljačkan - kod sebe je imao sat, lančić i novčanik, no mobitela nije bilo. Samo 12 dana prije ubojstva izašao je iz zatvora, gdje je bio jer nije odradio društveno korisni rad za prekršaj iz 2021. godine.

S Mihaelovim ocem razgovarali smo i sredinom rujna ove godine kada je policija pretraživala kuću u Maloj Subotici u kojoj živi Ivanov brat s dvojicom sinova.

- Išao sam tamo kad me nazvala njegova djevojka i rekla da ga ne može dobiti. To je ribička graba, njegova djevojka mi je rekla da se išao tamo naći s nekim prijateljem, poznanikom, tako nešto, ali nije znala s kim. Prošao sam okolo, pogledao, nisam vidio ni njega ni njegove stvari pa sam otišao. Nisam očekivao da se dogodilo nešto ovako užasno pa nisam išao za time da gledam je li negdje leži. Još sam prošao tri - četiri metra od njega, kod bambusa i šaša, nisam ga vidio - rekao je Ivan L. za 24sata.

Još tad nam je kazao da nije imao kontakt s bratom dvije godine.

- Nije ni Mihael imao ništa s njima. Kažem, nismo bili u kontaktu, ali su onda došli na sprovod, cijela familija i tako. Teško mi je vjerovati da je netko od njih, ako je, bit će mi još gore nego što je. Ipak se radi o bliskim članovima obitelji. U toj kući sam rođen. Stvarno se nadam da nemaju neke veze s tim - rekao nam je Mihaelov otac.

'Dokaže li se da je bratić kriv, to će biti veliki uteg za zajednicu'

Slučaj je za eMeđimurje komentirao i načelnik Općine Mala Subotica Valento Škvorc. Rekao je da je iznenađen informacijama koje su se pojavile u javnosti te pozvao na oprez do završetka sudskog postupka.

- Dosta sam iznenađen i šokiran što se priča da je osumnjičen s područja Male Subotice. Ne smijemo upirati prstom u nikoga. Istraga i sudski postupak pokazat će što se doista dogodilo. Ako se eventualno dokaže da je bratić kriv, to će biti velik uteg za zajednicu - istaknuo je.

Dodao je da je riječ o maloj i povezanoj sredini te je apelirao na javnost da se suzdrži od osuđivanja prije konačnih odluka pravosudnih tijela.