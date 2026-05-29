Austrija raspisala tjeralicu za Zvicerom, nude 20.000 eura. Evo zbog čega ga oni traže!

Austrija je raspisala međunarodnu tjeralicu za Radojem Zvicerom, za kojeg se vjeruje da je vođa crnogorskog kavačkog klana. U suradnji s Europolom, austrijske vlasti ponudile su nagradu od 20.000 eura za svaku informaciju koja bi dovela do njegovog uhićenja, uz napomenu da je Zvicer opasan i potencijalno naoružan.

Opasan i naoružan bjegunac na meti Europola

Zvicer je jedan od najtraženijih europskih bjegunaca, a austrijske vlasti ga traže zbog sumnje da je kao vodeći član kriminalne organizacije u tu zemlju prokrijumčario 83 kilograma kokaina visoke čistoće.

"Kriminalističko-obavještajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 eura za legalno pribavljenu informaciju koja bi dovela do njegovog uhićenja", navodi se u objavi na stranicama Europola, uz veoma istaknuto upozorenje da je "Zvicer opasan i da bi mogao biti naoružan".

Zvicer (43), podrijetlom iz Crne Gore, tražen je zbog "krijumčarenja opojnih droga i psihotropnih tvari". U tjeralici se precizira kako je osumnjičen da je kao "jedan od vodećih pripadnika kriminalne organizacije" u Austriju iz drugih zemalja uvezao 83 kilograma kokaina, čistoće od najmanje 60,9 posto. Njegov doprinos kriminalnim aktivnostima, kako se dodaje, sastojao se u organiziranju krijumčarskih ruta sa sudionicima te u organizaciji isporuke narkotika primateljima koji su ih potom prodavali po Beču u ime tražene osobe.

Tko je vođa zloglasnog Kavačkog klana?

Radoje Zvicer identificiran je kao jedan od vođa kavačkog klana, kriminalne organizacije iz Kotora koja se primarno bavi međunarodnim krijumčarenjem kokaina. Već godinama se nalazi na Europolovom popisu najtraženijih bjegunaca, a poznato je da koristi više lažnih identiteta kako bi izbjegao pravdu. Među njegovim aliasima navode se imena Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo i Ferenc Karoly. U opisu na tjeralici navodi se i da Zvicer ima "ožiljke od kirurških zahvata zbog nanesenih prostrjelnih rana na gornjem dijelu tijela, dominantno na lijevoj strani". Ti ožiljci posljedica su pokušaja atentata koji je preživio u Kijevu u svibnju 2020. godine, kada je teško ranjen s više hitaca u trbuh.

Krvavi rat klanova i optužnice koje se gomilaju

Zvicer je ključna figura u brutalnom sukobu između Kavačkog i suparničkog Škaljarskog klana, koji je započeo 2014. godine i rezultirao desecima ubojstava diljem Europe. Vjeruje se da je naručivanje ubojstva Jovana Vukotića, vođe "škaljaraca", u Istanbulu 2022. godine, bila Zvicerova osveta za pokušaj atentata na njega u Kijevu. Zbog sumnje da je iz bijega organizirao tu likvidaciju, tursko tužiteljstvo je krajem svibnja 2024. godine podiglo novu optužnicu protiv njega, tražeći kaznu doživotnog zatvora.

Unatoč tome što je godinama u bijegu, optužnice protiv Zvicera se gomilaju. U Crnoj Gori ga se tereti za niz najtežih kaznenih djela, uključujući sedam kaznenih djela stvaranja kriminalne organizacije, šest teških ubojstava, pokušaj ubojstva i krijumčarenje droge. U jednom od slučajeva koji se temelje na dokazima iz dešifrirane aplikacije SKY ECC, u odsutnosti je već osuđen na 16 godina zatvora. Upravo je dešifriranje kriptiranih komunikacijskih platformi postalo ključan alat u istragama protiv organiziranih kriminalnih skupina na Balkanu, što je dovelo do brojnih optužnica protiv Zvicera i njegovih suradnika.

Pravila za isplatu nagrade

Europol je na svojim stranicama objavio i jasne uvjete pod kojima će se nagrada isplatiti. Novac će biti dodijeljen za legalno pribavljene informacije, i to bez pokretanja sudskog postupka. Također se dodaje da će, "ako ima više doušnika, nagrada biti dodijeljena u skladu s relevantnošću dostavljenih informacija". Postoje i određena ograničenja koja jasno isključuju pojedine skupine.

"Nagradu neće moći dobiti osobe koje su obavezne surađivati u okviru svog privatno-pravnog ili javno-pravnog položaja, kao ni osobe koje se terete za sudjelovanje u vezi s optužnicom protiv Radoja Zvicera", precizira se u objavi.

*uz korištenje AI-ja