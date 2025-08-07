Kći šefa kavačkog klana uhićena u Crnoj Gori: Uzeli joj vozačku

Princeza Kavačkog klana i kći jednog od najopasnijeg kriminalaca Balkana, Iva Zvicer (18), uhićena je u srijedu navečer kraj Kotora u Crnoj Gori. Vozila je brzinom od 124 kilometra na sat cestom gdje je najveća dozvoljena brzina 50 kilometara na sat.

Kažnjena je novčanom kaznom od 175 eura, uzeli su joj vozačku dozvolu na 60 dana i dali dva kaznena boda.

Iva Zvicer kći je Radoja Zvicera i Tamare Zvicer, neslužbene prve dame kavačkog klana. Narkoboss Radoje Zvicer (38) je vođa 'kavačkog klana' odgovornog za mučenje, ubojstva i mljevenje ljudi u velikim strojevima za meso. Za njim je još tamo u svibnju 2021. godine raspisana tjeralica, a nitko ne zna gdje je. Koristi više imena, putovnica, stalno mijenja boravište. Zvicera se 2022. godine povezivalo s atentatom na crnogorskog državljanina Gorana Vlaovića koji je ubijen na Pagu hicem u potiljak iz neposredne blizine. Mediji iz Crne Gore navode kako je prema prvim informacijama iza ubojstva vođa 'kavačkog klana' Radoje Zvicer. On je za ubojstvo platio navodno 50.000 eura, prenosi Kurir. Zvicer se navodno skrivao u Kolumbiji gdje je aktivirao svoje veze koje su mu organizirale transport preko albanskih luka čim je čuo za uhićenja Veljka Belivuka i njegove grupe ubojica u Srbiji. Tamo su ga locirale sigurnosne službe, predvođene srpskim operativcima iz MUP-a i BIA.

Tamara Zvicer došla je u fokus javnosti sredinom 2020. godine, jer je spasila svog supruga od atentata u Kijevu. Zvicer je išao na trčanje, na njega je pucano i pogođen je. No iz zgrade je istrčala Tamara s pištoljem i pucala na napadače. To nije prvi put da je supruga vođe kavačkog klana bila umiješana u vatrene obračune. Na nju je, kako se sumnja, šef „škaljarskog klana“ Jovan Vukotić prije nekoliko godina pucao u Kotoru. Ona je 2019. godine pokrenula postupak protiv kotorske policije u kojem je tražila da joj se vrate uređaji koji nisu bili predmet postupka, a koji su joj oduzeti prilikom pretresa kuće Radoja Zvicera.