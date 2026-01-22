Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI ZAKON

Austrija skraćuje školske praznike učenicima koji slabije govore njemački jezik

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Austrija skraćuje školske praznike učenicima koji slabije govore njemački jezik
Foto: Pixabay

Austrijske vlasti planiraju skratiti školske praznike za one učenike koji ne vladaju dobro njemačkim jezikom, odlučio je austrijski parlament u četvrtak

Admiral

„Njemački je ključ za napredak u obrazovanju i njemački je ključan za uspješni život u Austriji“, rekao je ministar obrazovanje Christoph Wiederkehr (NEOS) prilikom rasprava u parlamentu.

Novi zakon predviđa da učenici s problemima u vladanju njemačkim jezikom, dva tjedna prije završetka ljetnih praznika, koji u Austriji traju devet tjedana, pohađaju intenzivnu nastavu njemačkog.

Za roditelje koji se ne budu odazvali ovoj obvezi predviđene su novčane kazne.

STRANAČKI KONTROLIRANA Austrijska krajnja desnica FPÖ pokreće radijsku postaju, čelnik ju je opisao kao 'domoljubnu'
Austrijska krajnja desnica FPÖ pokreće radijsku postaju, čelnik ju je opisao kao 'domoljubnu'

Prema podacima austrijskog ministarstva obrazovanja, u Austriji trenutačno 48.000 učenika mlađih od 15 godine ne vlada dovoljno dobro njemačkim jezikom da bi pratilo nastavu.

Samo u Beču se broj učenika koji ne vladaju njemačkim procjenjuje na jednu petinu. Najveći broj ovih učenike su sirijske izbjeglice.

Novouvedena mjera je dio integracijske politike koalicijske vlade koju čine Austrijska narodnjačka stranke (ÖVP), Austrijska socijaldemokratska stranka (SPÖ) i stranka NEOS.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...
PRATITE NA 24SATA

Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'
SUSTAV ZAKAZAO

Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'

Tragičan slučaj majke koja je ubila svoje dijete otkrio manjak podrške za roditelje djece s poteškoćama. Sustav im ne pruža liječenje, pomoć... Mnogo je primjera u kojima su roditelji iscrpljeni višegodišnjom brigom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026