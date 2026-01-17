Obavijesti

Austrijska krajnja desnica FPÖ pokreće radijsku postaju, čelnik ju je opisao kao 'domoljubnu'

Govoreći na novogodišnjoj stranačkoj konferenciji FPO-a u subotu pred oko 5000 pristaša Kickl je predvidio "novo doba" ako stranka pobijedi na sljedećim parlamentarnim izborima

Austrijska krajnje desničarska Slobodarska stranka (FPO) potvrdila je svoju ambiciju da vodi zemlju i pokrenula novu stranački kontroliranu radijsku postaju "Austria First", koju čelnik FPO-a Herbert Kickl opisuje kao "prvu austrijsku domoljubnu radijsku postaju". 

Govoreći na novogodišnjoj stranačkoj konferenciji FPO-a u subotu pred oko 5000 pristaša Kickl je predvidio "novo doba" ako stranka pobijedi na sljedećim parlamentarnim izborima.

Obraćajući se pristašama rekao je da je apsolutna većina za FPO na sljedećim izborima ostvariva. Kickl je prikazao sumornu sliku Austrije, unatoč tome što se zemlja prema mnogim statistikama svrstava među najbogatije na svijetu. Optužio je sadašnju konzervativnu, trostranačku koalicijsku vladu da prvenstveno radi na očuvanju vlastite moći, a ne na služenju stanovništvu.

Za razliku od toga, Kickl je rekao da bi vladu predvođenu FPO-om vodio "narodni kancelar" i da bi provodila čvrst stav o imigraciji, uključujući izgradnju onoga što je opisao kao "Tvrđavu Austriju" kako bi spriječila daljnje migracije. Kao dio svojeg nastojanja da dođe na vlast, FPO je proširio medijsku mrežu pod kontrolom stranke pokretanjem svoje online radijske postaje "Austria First".

Postaja će emitirati program non-stop i bit će "prepuna dobre glazbe i pravih vijesti umjesto ljevičarske propagande koju poznajemo iz mainstream medija". FPO od 2012. godine vodi vlastiti televizijski kanal na YouTubeu, FPO TV, i održava snažnu prisutnost na platformama društvenih medija.

Politologinja Kathrin Stainer-Hammerle, stručnjakinja za FPO, kritizirala je pokretanje radijske postaje, tvrdeći da to dodatno smanjuje angažman u kritičkoj javnoj raspravi i pojačava poruke pod kontrolom stranke. Rekla je da strategija daje prednost propagandi nad dijalogom.

