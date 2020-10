Austrija zaposlila 500 contact-tracera, plaća 1.831 euro bruto

Austrija je na 3.614 oboljelih dnevno, prognoza austrijskog kancelara Sebastiana Kurza od 6.000 dnevno zaraženih izgledna je do kraja mjeseca

<p>Austrija je zaposlila 500 contact-tracera, a njihova bruto plaća za puno radno vrijeme iznosi 1.831 euro. Telefonski broj za savjete vezane uz korona virus glasi 1450. Nakon što smo ga isprobali nekoliko puta uvjerili smo se kako je njegova dostupnost odlična, a čekanje do javljanja operatera jako kratko.</p><p>Ukoliko sjednete za stol u nekom restoranu ili baru također ste obvezni ostaviti osobne podatke za contact- tracing. Možete ih ispuniti olovkom na papiru ili skenirati QR -kod te ih ispuniti online. Austrijska vlada nastoji učiniti sve da ne dođe do drugog lock downa i samim time do ekonomskog kraha.</p><p>Prema izvješćima od danas, u posljednja 24 sata u Austriji su zabilježena 3.614 nova slučaja oboljelih od korona virusa. To je ujedno i najveći broj zabilježen do sada, a brojke su se u samo jednom danu povećale za 1.000. Među devet saveznih država najveći broj novozaraženih je u Beču, njih 970, a najmanje u Koruškoj, njih 84.</p><h2>Dosad 965 umrlih od korone</h2><p> U Austriji su trenutno 25.825 aktivna slučaja COVIDa-19, a sveukupno je oboljelo 78.029 ljudi. Preminulo ih je 965, a 56.791 se oporavilo. Trenutno su hospitalizirane 1.177 osobe, od kojih je 175 na odjelima intenzivne njege.</p><p>Kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> je u utorak upozorio kako bi prema statistikama rasta brojke oboljelih na dnevnoj bazi u prosincu mogle doseći 6 tisuća. No, samo od utorka se broj oboljelih na dnevno bazi povećao za duplo. Ukoliko nastavi tim tempom brojka od 6 tisuća oboljelih bi mogla biti dosegnuta do kraja listopada.</p><p>Kurz po uzoru na druge zemlje Europe nije isključio drugi lock down. Pozvao je sve građane da reduciraju fizički kontakt. Komentirao je i situaciju u medicinskim ustanovama rekavši kako ''niti jedna vlada na svijetu ne bi smjela dopustiti da ljudi u hitnim zdravstvenim situacijama nemaju liječničku pomoć". No, naglasio je kako je i to jako fragilno.</p><p>- Svi koji kažu da još uvijek nemamo problema u našim bolnicama danas su u pravu, ali s naglaskom na danas – rekao je Kurz upozorivši da se situacija može promijeniti. </p>