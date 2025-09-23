U nesreći su ozlijeđeni vozač motocikla i 66-godišnja putnica
Austrijanac (67) na motociklu zabio se u automobil kod Zadra: Dvoje ozlijeđenih, u bolnici su
U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak, 22. rujna, na državnoj cesti DC-08 u Sv. Petru, ozlijeđene su dvije osobe.
Austrijanac (67), upravljajući motociklom austrijskih registarskih oznaka neprilagođenom brzinom, udario je prednjim dijelom motocikla u stražnji dio automobila zadarskih registarskih oznaka.
Automobil, kojim je upravljao 30-godišnji vozač, bio je zaustavljen ispred obilježenog pješačkog prijelaza kako bi propustio pješake koji su prelazili kolnik.
U nesreći su ozlijeđeni vozač motocikla i 66-godišnja putnica. Obje osobe prevezene su u zadarsku bolnicu vozilom Hitne medicinske pomoći. Putnici s motocikla su utvrđene teške tjelesne ozljede, dok je vozaču motocikla dijagnosticirana laka tjelesna ozljeda s mogućnošću prekvalifikacije. Zadržani su na daljnjem liječenju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+