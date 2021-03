Od 3895 slučajeva koronavirusa u Austriji u posljednjih 24 sata, najviše ih je bilo u Beču, čak 1022. Preminulo je 22 ljudi. Posljednjih dana broj novozaraženih na dnevnoj bazi se ne spušta ispod 3000 što je dovelo do uvođenja rigoroznih mjera u nekim saveznim državama. Tirol je u strogom lockdownu, a uskoro će mu se pridružiti Beč, Donja Austrija i Gradišće. Budući da je vrlo zarazna britanska mutacija otkrivena u više od 81 posto slučajeva, Komisija za koronu je procijenila da se crveno na semaforu upalilo za gotovo sve savezne države i preporučili su hitan strogi lockdown.

Iznimka je jedino Vorarlberg. Zbog niskih brojeva zaraženih Vorarlberg je već otvorio gastronomiju i kulturne ustanove, a posjetitelji mogu uživati u tome uz predočenje negativnog testa ili potvrdu o cijepljenju.

Situacija na odjelima intenzivne njege sve je gora. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova od 25. ožujka na bolničkom liječenju je 2068 ljudi. Od toga se njih 446 bori za život na odjelima intenzivne njege.

Nove mjere za Beč, Donju Austriju i Gradišće

Sve prodavaonice i uslužne djelatnosti se zatvaraju od 1. do 6. travnja, a iznimka su prehrambene trgovine, ljekarne i kiosci. Nakon njihovog otvaranja 7. travnja, pri odlasku u kupovinu će se zahtijevati predočenje negativnog korona testa. Antigenski test će osiguravati ulaz tijekom 48 sati, a s negativnim PCR testom vrata dućana će biti otvorena 72 sata. Ove mjere su se našle pod kritikom javnosti uz pitanje tko će kontrolirati kupce, a očekuje se da će to raditi zaposlenici dućana kao što su do sada kontrolirali da svi prilikom kupnje nose FFP2 maske.

Postupak će biti isti kao što je do sada bio prilikom odlaska frizeru ili kozmetičaru. No, pretpostavlja se da će isti testovi vrijediti za sve prodavaonice, uključujući i prehrambene. To je možda austrijska strategija borbe protiv korona virusa, ali ujedno i indirektna prisila svih pojedinaca da se testiraju ukoliko žele imati pristup opskrbi osnovnim namirnicama kao što su kruh i mlijeko.

Tijekom tog perioda na snazi će biti i cjelodnevni policijski sat. Izlaziti mogu oni koji moraju na posao ili u kratku rekreativnu šetnju. Mjera bi se mogla produljiti i na 14 dana jer stručnjaci tvrde da su u suprotnom neučinkovite.

Uvodi se i obvezno nošenje FFP2 maski i na otvorenom što je do sada bilo pravilo samo u zatvorenim prostorima.

Besplatni testovi za građane Beča i u supermarketima

Danas je gradonačelnik Beča Michael Ludwig predstavio pilot projekt pod nazivom ''Svi grgljaju'' (“Alles gurgelt!”). Od sada Bečani i Bečanke imaju priliku redovito se besplatno testirati na korona virus pomoću PCR testa za ispiranje grla. Uključeni su i inovativni digitalni pristupi kod registracije i preuzimanja rezultata testa.

Projekt je jedinstven u Europi, a za njega nije potrebno dodatno medicinsko osoblje, sve možete napraviti sami. Nakon registracije preko stranice www.allesgurgelt.at dobije se barkod s kojim se može besplatno preuzeti set za testiranje u 152 podružnice BIPA-e u Beču.

Nakon što se tekućina odgrglja nekoliko sekundi, uzorak se može predati u bilo kojoj poslovnici grupacije REWE u Beču: Billa, Merkur, BIPA i Penny, kao i u benzinskim postajama BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop, SHELL-Billa Unterwegs.

To znači da je mogućnost testiranja svim građanima omogućena gotovo ispred vlastitog doma. Rezultati stižu u roku od 24 sata ako ga predate prije 9 sati. Negativan rezultat testa omogućuje vam pristup frizeru i svim dućanima.

- Za mene je zaštita zdravlja bečkog stanovništva moj glavni prioritet. Na taj način premošćujemo vrijeme do cijepljenja- rekao je Michael Ludwig danas na predstavljanju projekta zahvaljujući se Gospodarskoj komori i Pošti na posebnoj podršci.