Austrijska ministrica Alma Zadić objavila da je trudna, uslijedili su gnjusni i odvratni komentari

<p>Austrijska Ministrica pravosuđa<strong> Alma Zadić</strong> (Zeleni) pod policijskom je zaštitom od svoje inauguracije.</p><p>Na društvenim medijima je često napadaju zbog bosanskog porijekla te joj stavljaju muslimanski pečat. No, razlog posljednjih postova iz mržnje je najava da očekuje dijete.</p><p>Na blogu "Hartgeld'' na kojemu austrijanci redovito šire mitove o društvenim temama i vjeruju u zavjeru navodnih "elita" po pitanju Almine trudnoće piše se da će odlučiti "sudac ili rulja" i da će se "razriješiti najkasnije do idućeg vikenda".</p><h2>Mjere protiv širenja mržnje - radi upravo ona</h2><p>Komentari na članke o Almi često su ispunjeni uvredama. Savezna vlada želi poduzeti mjere protiv širenja mržnje novim zakonodavnim paketom ''Zajedno protiv nasilja na internetu'' na kojemu s timom stručnjaka radi upravo Alma.</p><p>On će biti predstavljen ovog ili sljedećeg tjedna. Propis je sličan Zakonu o mrežnoj provedbi (NetzDG) u Njemačkoj: Platforme moraju izbrisati ilegalni sadržaj u roku od 24 sata ili sedam dana, a ukoliko to ne učine biti će kažnjavane.</p><h2>Platforme će imati rok za brisanje ilegalnog sadržaja</h2><p>Pored toga, za sve medijske platforme u Austriji mora biti imenovana odgovorna osoba i navedeni jasni postupci izvještavanja. Ministarstvo pravosuđa želi postići bržu provedbu na sudu, primjerice putem obrazaca za pritužbe i posebno obučenim državnim odvjetnicima.</p><p>Alma je u petak navečer objavila kako će njihova dvočlana obitelj u siječnju dobiti još jednog člana.</p><p>- Naša je radost neopisiva - napisala jeu petak navečer na svojim društvenim mrežama. </p><p>Dodala je kako se priprema za "intenzivno razdoblje", ali da će kao i drugi roditelji sve dobro isplanirati i zajedno svladati. Također je najavila kako ne misli odstupiti s pozicije te da će samo nekoliko prvih tjedana ostati kod kuće.</p><p>''Nakon toga ću obavljati svoj posao ministrice pravosuđa s potpunom predanošću. Moj suprug će bit na rodiljnom dopustu i zajedno ćemo biti roditelji puni ljubavi za naše dijete ' navodi na društvenim mrežama.</p><p>36- godišnja Alma je u austrijskoj povijesti druga ministrica pravosuđa koja je tijekom dužnosti dobila dijete.</p><p>Prva je 2006. godine bila Karin Gastinger iz stranke BZÖ.</p>