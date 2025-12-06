U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'

Josip Oršuš, za kojim je policija tragala nakon ubojstva i ranjavanja u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske, uhićen je u Sloveniji, objavila je tamošnja policija...

- Trenutno se nalazi u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Sobota - piše 24.ur...

- Čeka se europski uhidbeni nalog da se on realizira, da se on preda nama. Oni moraju napraviti neke svoje radnje, vjerojatno će ga tužiti jer je s oružjem pronađen. Oni moraju svoju proceduru s njim proći. Nakon toga on ide s nama. Mi ćemo provesti njegovo ispitivanje, nakon toga ćemo ga predati pritvorskom nadzorniku. Oružje koje je pronađeno za njega će se utvrditi je li to u daljnjem tijeku istrage. Vjerojatno ćemo se dogovoriti da ga na granici preuzmemo ali to je stvar dogovora, mogu ga i oni dovesti do nas, to je sve blizu, rekao nam je glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal

Objava policije

- Danas, 6. prosinca u 15:30 sati Policijska uprava međimurska zaprimila je obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš - objavila je na svojim stranicama međimurska policija.

Dalje navode:

- Na temelju Europskog uhidbenog naloga 40-godišnjak bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će se predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Kaznena prijava protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu s ciljem izdavanja Europskog uhidbenog naloga.