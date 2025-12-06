NOVI EXPRESS Lovački dom u kojem je Mikulić navodno bio prije uhićenja nalazi se nekoliko kilometara e od granice s Bosnom i Hercegovinom. Mikulić nije jedini poznati koji je dolazio tamo...
EKSKLUZIVNO PLUS+
Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi
Čitanje članka: 3 min
Nekoliko kilometara zračne linije od Une, između Dvora i Hrvatske Kostajnice, usred guste šume nalazi se lovište u kojem je neposredno prije uhićenja boravio sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku