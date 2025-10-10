Smatram da se jednoglasnost može mijenjati samo promjenama temeljnih ugovora. To je kompliciran proces i u tome vidim klopku. Dakle, jednoglasnost se ne pušta, rekao je nedavno Milanović
Austrijska ministrica Plakolm: 'Austrija za donošenje odluka u EU kvalificiranom većinom'
Austrija dijeli stajalište onih država Europske unije koje žele da se odluke vezane za proces proširenja donose kvalificiranom većinom, potvrdila je austrijska ministrica za Europu Claudia Plakolm koja je u petak doputovala u posjet Bosni i Hercegovini u sklopu regionalne turneje po zemljama koje žele u EU. U posebnoj izjavi koju je medijima tim povodom dostavilo veleposlanstvo Austrije u Sarajevu, Plakolm je potvrdila kako je vlada u Beču suglasna s pristupom kakvoga zagovaraju države poput Njemačke i Slovenije. Tome se pak nedavno usprotivio hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Plakolm je, tumačeći stajalište Beča, upozorila kako EU kasni u suočavanju s izazovima u regiji a to se najbolje vidi kroz usporavanje procesa proširenja što koriste drugi igrači.
"Moramo udahnuti novi život u proširenje Europske unije i Austrija je spremna igrati središnju ulogu u ovom procesu", izjavila je.
Pojasnila je kako zemlje koje imaju aspiracije postati članicama EU-a svakako moraju obaviti svoj dio posla a u slučaju BiH to je trenutačno usvajanje dva reformska zakona, onoga o sudovima te o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) kao i imenovanje glavnog pregovarača.
Čim se to dogodi, potvrdila je Plakolm, EU je spremna otvoriti pristupne pregovore s BiH na što se čeka još od ožujka 2024. godine odnosno otkako su zbog unutarnje političke krize u BiH blokirani svi reformski koraci bitni za članstvo u Uniji.
Ministrica Plakolm kaže je europska arhitektura nepotpuna jer postoji ogromna praznina na jugoistoku Evrope a to je zapadni Balkan i to se mora što prije promijeniti.
Austrija je, kako je istaknula, oduvijek odlučno podupirala europsku perspektivu za tu regiju i nastavit će to činiti i ubuduće a kako bi se proces europskih integracija ubrzao spremna je poduprijeti i inicijativu o donošenju odluka kvalificiranom većinom država-članica EU-a.
"Moramo biti kreativni kako bismo ubrzali vlastite procese. Povećano korištenje glasanja kvalificiranom većinom može biti put naprijed i to je ono za šta će se Austrija zalagati kada je riječ o procesu pristupanja", izjavila je.
Podsjetila je kako se Europska unija već obvezala reducirati administrativni teret no to se ne smije odnositi samo na poslovanje nego i na proces proširenja.
U praksi bi to značilo kako ne bi bilo nužno da se svi koraci u procesu proširenja odobravaju glasovima svih 27 članica EU-a odnosno kako bi se umjesto toga trebalo vratiti glasanju kvalificiranom većinom za takve korake, dok bi zatvaranje svakog poglavlja i klastera, kao i samo članstvo, ostalo stvar jednoglasne odluke.
"Čineći to garantirat ćemo da proces ostane zasnovan na meritumu i da postignemo konkretan napredak na putu bez dopuštanja da bilateralna pitanja zasjene proces proširenja", zaključila je austrijska ministrica.
Hrvatski predsjednik Milanović je pak na nedavnom samitu procesa Brdo-Brijuni održanom u Draču kazao kako ovakvi prijedlozi nemaju ni njegovu niti potporu hrvatske vlade.
"Smatram da se jednoglasnost može mijenjati samo promjenama temeljnih ugovora. To je kompliciran proces i u tome vidim klopku. Dakle, jednoglasnost se ne pušta, to je po meni instinktivna obrana malih država od puno većih država koje nas ne razumiju i ne vide", kazao je tada Milanović.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+