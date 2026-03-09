Obavijesti

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’

Pozivamo vas da posjetite Kuršanski lug i naučite više o vrijednostima prirode uz rijeku Dravu kako bismo je očuvali za buduće naraštaje. Poruka je to županijske institucije Međimurska priroda o malom parku uz samu rijeku. Park se nalazi uz cestu Varaždin-Čakovec, na njega puca pogled na varaždinsku šetnicu uz Dravu i gradske bazene. Posjetili smo Kuršanski lug. Ali da bismo došli do obale Drave, trebalo je proći kroz dvorište nekih od 20-ak vikendica. Vlasnici su izgradili kuće, roštilje, staze, betonirali male molove i stepenice za ulaz u rijeku... Napravili su pravi mali raj za odmor. Među njima je i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

