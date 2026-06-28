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Auto na Pagu završio na krovu

Piše Julia Očić,
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Auto na Pagu završio na krovu

U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a vozaču je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja, javljaju iz PU zadarske

Kod mjesta Dinjiška na Pagu došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan automobil završio na krovu, javlja nam naša čitateljica.

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Sudar kod mjesta Dinjiška na Pagu VIDEO
Sudar kod mjesta Dinjiška na Pagu | Video: čitatelj/24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zadarske, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 14 sati i 49 minuta. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a vozaču je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja. 

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.

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