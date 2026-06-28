U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a vozaču je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja, javljaju iz PU zadarske
OČEVID U TIJEKU
Auto na Pagu završio na krovu
Čitanje članka: < 1 min
Kod mjesta Dinjiška na Pagu došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan automobil završio na krovu, javlja nam naša čitateljica.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zadarske, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 14 sati i 49 minuta. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a vozaču je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja.
Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku