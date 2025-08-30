Obavijesti

NALET NA ZEBRI

Auto naletio na pješakinju u Slavonskom Brodu i ozlijedio ju

Auto naletio na pješakinju u Slavonskom Brodu i ozlijedio ju
Ozlijeđenoj je pješakinji nakon naleta automobila na mjestu događaja pružila liječnička pomoć. Vozač je na nju naletio autom na raskrižju ulica Tome Bakača i Ante Kovačić

Ozlijeđena je pješakinja u subotu oko 9 sati u Slavonskom Brodu, javila je brodsko-posavska policija. Vozač (53) autom je na raskrižju ulica Tome Bakača i Ante Kovačić naletio na ženu.

Ona je tada ozlijeđena te joj se na mjestu događaja pružila liječnička pomoć. Slijedi očevid.

