Auto naletio na pješakinju u Slavonskom Brodu i ozlijedio ju

Ozlijeđena je pješakinja u subotu oko 9 sati u Slavonskom Brodu, javila je brodsko-posavska policija. Vozač (53) autom je na raskrižju ulica Tome Bakača i Ante Kovačić naletio na ženu.

Ona je tada ozlijeđena te joj se na mjestu događaja pružila liječnička pomoć. Slijedi očevid.