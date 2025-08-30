Ozlijeđenoj je pješakinji nakon naleta automobila na mjestu događaja pružila liječnička pomoć. Vozač je na nju naletio autom na raskrižju ulica Tome Bakača i Ante Kovačić
NALET NA ZEBRI
Auto naletio na pješakinju u Slavonskom Brodu i ozlijedio ju
Ozlijeđena je pješakinja u subotu oko 9 sati u Slavonskom Brodu, javila je brodsko-posavska policija. Vozač (53) autom je na raskrižju ulica Tome Bakača i Ante Kovačić naletio na ženu.
Ona je tada ozlijeđena te joj se na mjestu događaja pružila liječnička pomoć. Slijedi očevid.
