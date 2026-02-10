Profesorica iz okolice Rijeke o Thompsonu: 'Koja kukavica. Koje dno. Skriva se iza drugih'

Profesorica iz Kostrene Renata Kolombo komentirala je govor Marka Perkovića Thompsona s drugog riječkog koncerta održanog u subotu, kada je rekao 'Nismo mi fašisti, nacisti. To je zlo, ali komunizam je možda još veće'. Prigovorio je tada i na plakate koji su bili polijepljeni diljem Rijeke uoči njegovih koncerata. Usporedili su ga s Gabriele D'Annunzijem, uz poruku 'U Rijeci znamo što je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu'. Thompson je rekao kako oprašta onima koji su postavili plakate.

Kolombo je prije nešto više od mjesec dana javno upozorila na devastiranje javne i privatne imovine nizom poruka mržnje i proustaških grafita u Kostreni i Rijeci. Na snimci Thompsonovog govora s koncerta, Kolombo je žestoko komentirala njegove izjave, a njezin komentar prikupio je hrpu reakcija.

Njezin komentar prenosimo u cijelosti:

"Koja kukavica. Koje dno. Uvijek se moraš skrivati iza drugih jer sam nemaš hrabrosti preuzeti odgovornost za vlastite riječi i postupke. I još TI koji si uspio povezati ustaštvo i tvoje luzere s Domovinskim ratom ideš pričati o manipulacijama.

Nitko 'vama' nije lijepio plakate.

Plakati su bili TEBI. Tebi koji si dizao desnicu. Tebi koji si u intervjuima govorio da te dida Šimun odgojio da poštuješ poglavnika. Tebi koji si pjevao koljačku pjesmu Jasenovac i Gradiška Stara. Tebi koji pjevaš 'Loša bila '45' (bila je - ustašama, četnicima i ostalim kvislinzima). Tebi koji pjevaš rasističke stihove 'plave krvi, bijelih lica, rađaju se nova dica…'. Tebi koji imaš pjesmu 'Na ljutu ranu ljutu travu' što je bila izreka poglavnika Ante Pavelića, moto pod kojim su osnovane ustaše. Tebi koji u pjesmi 'Reci brate moj' sa Škorom slaviš Pavelića, ustaškog krvnika Rafaela Bobana i Crnu Legiju. Tebi koji u pjesmi 'Moj Ivane' veličaš ustaške jedinice u bitci za Kupres 1942. godine u kojoj su pobijeni mnogi partizani koji su branili domovinu, borili se protiv tvojih nacističkih kolaboracionista. Tebi koji vičeš ustaški poklič. Tebi čija je jedna od verzija 'Bojne Čavoglave' sadržavala stihove 'zovemo se poglavnikovi' i 'oj ustaše, braćo mila iz Imotskoga'.

Tebi ķoji si, 'sasvim slučajno', album 'Ora et labora' objavio baš 10. travnja, na isti datum kada je 1941. proglašena NDH - marionetska država pod utjecajem nacističke Njemačke i fašističke Italije. Tebi koji se okružuješ neonacistima poput Bujanca u čijoj se emisiji Jasenovac predstavlja kao 'hotel s 3 zvjezdice' i zločincima poput Darija Kordića kojemu je najmlađa žrtva bila tromjesečna beba. Tebi koji poziraš s nacistom i vođom Ku Klux Klana Stuttgart Markusom Frnticem pa ti poslije odvjetnik briše fotke s Facebooka. Tebi koji na majici nosiš zatvorski broj ustaše Bušića koji je izveo teroristički napad i bombom ubio policajca, oca dvoje malodobne djece, a sve to dok istodobno hodaš 'za život, obitelj i domovinu'. Tebi koji kažeš da su homoseksualne osobe 'nakaradne' (zar one nisu dio 'hrvatskog naroda'?).

Tebi koji cmizdriš da ti 'Partija sudi', a od nasljednika Komunističke partije HDZ-a si primio 500 000 eura da ne pjevaš i to 500 000 ukradenih iz državnih tvrtki i institucija u aferi Fimi media, o čemu postoji i presuda Županijskog suda u Zagrebu. Tebi kojemu su puna usta hrvatske države, a ne poštuješ njene zakone pa nelegalno gradiš. Tebi koji si navodno zadovoljan Republikom Hrvatskom i njenim avnojevskim (!) granicama, ali opet se u pjesmama nekako stalno provlači i ta Herceg-Bosna.

Preuzmi odgovornost. Svoju. Ne skrivaj se iza djece, mladih ni 'hrvatskog naroda'. Jadno i bijedno.

I kad već govoriš o fašizmu i nacizmu, zanimljivo kako nikad ne spominješ ustaštvo. Reci jasno što je bilo ustaštvo. Nikad se od toga nisi ogradio. Nikad.

I dan danas u pjesmi 'Slike Bleiburga' svjesno izjednačuješ sve pod etiketom 'hrvatski vojnici', prešućujući da su to bile i ustaše u bijegu nakon što su u NDH ubijeni deseci tisuća Židova, Srba, Roma i političkih neistomišljenika. Izjednačavaš ustaše s hrvatskom vojskom i cijelim narodom iako se većina hrvatskog naroda pridružila partizanima i bila na pobjedničkoj strani u Drugom svjetskom ratu. To ne spominješ.

Ne spominješ ni da su komunisti organizirali otpor i da su ustaše bježale upravo zbog tog otpora. I da, komunisti su, za razliku od NDH, bar nešto stvorili.

Od jedne siromašne, pretežno seljačke zemlje napravili su industrijaliziranu državu, opis­menili narod, uveli radnička prava, osigurali pravo na rad, zdravstvenu zaštitu i mirovine, izgradili tvornice, pruge, škole i bolnice, omogućili masovno školovanje djece radnika i seljaka itd. Čak je i ta dvorana u kojoj si pjevao danas i jučer izgrađena u tom 'komunističkom mraku' samodoprinosima građana/ki Rijeke nakon šta su NA REFERENDUMU na to pristali.

A NDH? NDH nije stvorila ništa.

Jedino što su znali bilo je klati, progoniti i ubijati - djecu, žene, starce, ostale civile - samo zato što su bili druge vjere i druge nacije.

To je razlika.

I od te istine se ne može pobjeći, ma koliko se skrivao iza drugih. To cijeli normalan svijet zna. Zato ni ne možeš pjevati u mnogim europskim gradovima. TI si taj kojemu nema spasa. Nadam se da će dobro provjetriti Dvoranu", napisala je Renata Kolombo.