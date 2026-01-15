Auto pokosio biciklista na zebri

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u četvrtak u 7 sati na Borongajskoj cesti. Automobil je naletio na biciklista na pješačkom prijelazu, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Kako nam priča čitatelj, svjedok s mjesta nesreće, izašao je i otišao provjeriti kako je biciklist.

- Izašao sam i čekao dok nije došla Hitna pomoć. Biciklist je bio pri svijesti, žalio se da ga bole samo koljena - kaže nam.

Biciklista su prevezli u KBC Dubrava, gdje će okvalificirati njegovo stanje. Očevid je u tijeku.