Obavijesti

News

Komentari 4
UŽAS NA BORONGAJU

Auto pokosio biciklista na zebri

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Auto pokosio biciklista na zebri
Foto: Čitatelj 24sata

Biciklista su prevezli u KBC Dubrava, gdje će okvalificirati njegovo stanje. Očevid je u tijeku

Admiral

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u četvrtak u 7 sati na Borongajskoj cesti. Automobil je naletio na biciklista na pješačkom prijelazu, potvrdila nam je zagrebačka policija.

ZASTRAŠIVAO IH Uhitili su muškarca (41) u Istri: Tjerao dvoje mladih narušenog zdravlja da prodaju kalendare
Uhitili su muškarca (41) u Istri: Tjerao dvoje mladih narušenog zdravlja da prodaju kalendare

Kako nam priča čitatelj, svjedok s mjesta nesreće, izašao je i otišao provjeriti kako je biciklist.

- Izašao sam i čekao dok nije došla Hitna pomoć. Biciklist je bio pri svijesti, žalio se da ga bole samo koljena - kaže nam.

TEŠKA NESREĆA FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Biciklista su prevezli u KBC Dubrava, gdje će okvalificirati njegovo stanje. Očevid je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati
KALKULATOR ZA POVRAT

Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati

Na povrat poreza za mlade prošle je godine ostvarilo 230.000 ljudi, a očekuje se da će slična brojka biti i ove godine
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026