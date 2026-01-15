Obavijesti

Uhitili su muškarca (41) u Istri: Tjerao dvoje mladih narušenog zdravlja da prodaju kalendare

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Sav novac od prodaje zadržavao je za sebe, bez isplate ikakve naknade za rad, a žrtve je verbalnim pritiscima zastrašivao

Admiral

Radno je iskorištavao dvoje mladih osoba teško narušenog zdravlja, zadržavao sav novac koji su zaradili i pritiscima ih držao u strahu, zbog čega policija 41-godišnjeg muškarca sumnjiči za dva kaznena djela trgovanja ljudima.

Kriminalističko istraživanje dovršili su policijski službenici Policijska uprava istarska u suradnji s Policijska uprava primorsko-goranska i Policijska postaja Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie.

U ZATVORU JE Užas! Otac tjerao djecu da kradu po trgovinama diljem Hrvatske, trgovinama šteta 24 tisuće eura
Užas! Otac tjerao djecu da kradu po trgovinama diljem Hrvatske, trgovinama šteta 24 tisuće eura

Sumnja se da je osumnjičeni od 2025. godine do 13. siječnja 2026., kada je uhićen na području Umaga, svjesno i namjerno radno iskorištavao 18-godišnjaka i 26-godišnjakinju na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Prema policiji, dovozio ih je vozilom u različite gradove te ih upućivao da obilaze kućanstva i prodaju kalendare po znatno višim cijenama od onih po kojima ih je nabavljao.

Sav novac od prodaje zadržavao je za sebe, bez isplate ikakve naknade za rad, a žrtve je verbalnim pritiscima zastrašivao. Nakon dovršetka istraživanja, muškarac je 14. siječnja u večernjim satima, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

