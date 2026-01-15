Uhitili su muškarca (41) u Istri: Tjerao dvoje mladih narušenog zdravlja da prodaju kalendare

Radno je iskorištavao dvoje mladih osoba teško narušenog zdravlja, zadržavao sav novac koji su zaradili i pritiscima ih držao u strahu, zbog čega policija 41-godišnjeg muškarca sumnjiči za dva kaznena djela trgovanja ljudima.

Kriminalističko istraživanje dovršili su policijski službenici Policijska uprava istarska u suradnji s Policijska uprava primorsko-goranska i Policijska postaja Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie.

Sumnja se da je osumnjičeni od 2025. godine do 13. siječnja 2026., kada je uhićen na području Umaga, svjesno i namjerno radno iskorištavao 18-godišnjaka i 26-godišnjakinju na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Prema policiji, dovozio ih je vozilom u različite gradove te ih upućivao da obilaze kućanstva i prodaju kalendare po znatno višim cijenama od onih po kojima ih je nabavljao.

Sav novac od prodaje zadržavao je za sebe, bez isplate ikakve naknade za rad, a žrtve je verbalnim pritiscima zastrašivao. Nakon dovršetka istraživanja, muškarac je 14. siječnja u večernjim satima, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.